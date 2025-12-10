NN Working presenta myRooftop y dos oficinas recién reformadas en el hub empresarial de Zona Franca

Situado en el Passeig de la Zona Franca, en un entorno en plena transformación urbana, el edificio ofrece una excelente conectividad con Plaça Cerdà, Gran Via y los accesos rápidos a la Ronda Litoral (B-10), así como transporte público mediante Metro L10S/L8, autobuses, Bicing y FGC/RENFE – Idelfons Cerdà.
Dos oficinas modernas, en working Zona Franca 137-139 amplias y listas para entrar.
Las nuevas oficinas disponibles —Oficina 17 y Oficina 19, ambas recién reformadas— destacan por su diseño contemporáneo, eficiencia técnica y versatilidad.
- Oficina 17
- 275 m² de superficie + 66 m² de elementos comunes
- Pavimento continuo cementoso
- Techo e instalaciones vistas
- Dos baños y office
- Iluminación LED regulable (sistema DALI)
- Climatización con recuperación de calor y aportación de aire fresco filtrado
- Acabados en madera en puertas, armarios y revestimientos
- 223 m² de superficie + 54 m² de elementos comunes
- Características técnicas idénticas a la Oficina 17
- Espacio moderno, diáfano y adaptable
myRooftop: un espacio saludable que impulsa bienestar y productividad
La inauguración de myRooftop incorpora al edificio un espacio exterior ajardinado con mobiliario funcional, zonas de descanso y vistas abiertas, diseñado para mejorar la calidad de vida laboral y promover dinámicas de trabajo más saludables.
Cada vez más estudios destacan el impacto positivo de los espacios exteriores en el bienestar corporativo: favorecen la desconexión activa, reducen el estrés, estimulan la creatividad y potencian la productividad. Para muchas compañías, disponer de zonas abiertas dentro del propio edificio deja de ser un valor añadido para convertirse en un estándar de calidad en el contexto actual.
Con iniciativas como myRooftop, NN Working refuerza su apuesta por crear lugares de trabajo que inspiren y cuiden a sus ocupantes. Otros edificios del portfolio, como Diagonal 593 o Pau Claris 194, ya incorporan terrazas y cubiertas ajardinadas que han demostrado ser un elemento diferencial en la experiencia de los usuarios.
Un edificio empresarial en crecimiento
Con más de 9.000 m² de oficinas y locales distribuidos en tres plantas, el edificio Zona Franca 137-139 está concebido como un hub versátil y adaptable para empresas en expansión, startups tecnológicas y actividades corporativas que buscan una ubicación estratégica y bien conectada.
Las oficinas 17 y 19 ya están disponibles para alquiler.