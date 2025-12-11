Más del 80% de la juventud rural quiere implicarse en sus territorios

Descargar el informe completo aquí.

En los pueblos de toda España, miles de jóvenes siguen levantando la mano para participar en sus comunidades. Quieren decidir, aportar, construir futuro. Pero, según revela la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), ese impulso choca todavía con puertas que no siempre están abiertas.

Así lo reflejan las dos consultas realizadas por la entidad durante el primer semestre de 2025 sobre la participación juvenil en el medio rural y su presencia en los órganos de decisión de los Grupos de Acción Local (GAL). Ambos estudios forman parte de la estrategia de la REDR para impulsar el relevo generacional y fortalecer la participación juvenil como pieza clave de la sostenibilidad social, política y económica de los territorios rurales.

Escasez de espacios reales de participación para jóvenes

La primera encuesta, dirigida a personas de 18 a 35 años, recogió 349 respuestas y dibuja un retrato claro: la juventud rural quiere implicarse. Más del 80 % muestra interés por la política local, aunque el 87 % no está afiliado, ni milita en partidos. Una contradicción que evidencia que el interés de la juventud rural no siempre encuentra espacios de participación real.

Las voces que han respondido al cuestionario muestran también una fuerte vinculación con sus pueblos: más de la mitad vive en municipios de menos de 5.000 habitantes, y la mayoría trabaja por cuenta ajena. Pero cuando miran a los espacios donde podrían participar, muchos jóvenes sienten que la puerta está entreabierta y que entrar no es fácil.

Donde sí encuentran un hueco es en los Grupos de Acción Local: el 93 % de quienes trabajan en un GAL participa en acciones de representación y el 60 % en procesos de decisión. En otros sectores, estas cifras caen notablemente hasta el 42%.

Estos datos muestran que, aunque existe voluntad y motivación para participar, la juventud continúa encontrando barreras para acceder a espacios reales de implicación activa.

La segunda encuesta, dirigida a los GAL, recoge 45 respuestas y ofrece una fotografía actual de su composición interna.

El 57 % de los GAL sí incluye a jóvenes personas menores de 35 años en sus equipos técnicos en sus juntas directivas. A la vez, se observa que el 83 % de los jóvenes encuestados afirma que le gustaría formar parte de las Juntas Directivas de los GAL.

Y, en aumento, el 26,7 % de los GAL cuenta con un departamento específico de juventud, aunque muchas entidades ya desarrollan iniciativas como formaciones, espacios de diálogo o financiación específica para fomentar su participación.

Los GAL coinciden en la necesidad de educar en participación, eliminar barreras y facilitar canales reales de colaboración para que la juventud se sienta parte activa del territorio.

«No quieren implicarse» vs. «Quiero, pero no me dejan»

El estudio refleja dos posiciones enfrentadas y un conflicto generacional: mientras personas mayores de 35 años consideran que «es difícil implicar a la gente joven», la juventud responde que sí desea participar, pero no encuentra espacios, canales o dinámicas que favorezcan su incorporación efectiva a los procesos de decisión

Frente a esta realidad la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) lanza el proyecto «Gobernanza y territorio: la juventud lidera el cambio en el medio rural», una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, centrada en aumentar la participación de personas jóvenes en espacios de decisión públicos, privados y comunitarios.

La REDR defiende que la participación juvenil y el relevo generacional no dependen solo de la voluntad de la juventud, sino de crear estructuras accesibles, cómodas y estables para que jóvenes y entidades rurales puedan cooperar y trabajar en horizontal.

Con el objetivo de seguir impulsando el papel de la juventud en los territorios rurales, este año se han recogido 200 propuestas realizadas por jóvenes rurales para impulsar su participación y su implicación activa en los espacios de toma de decisiones.

Sobre REDR

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión principal es promover un modelo de desarrollo rural integral y sostenible, mejorar la calidad de vida de la población rural y poner en valor la importancia de los territorios rurales para el conjunto de la sociedad. Representa a más de 180 Grupos de Acción Local y más de 6.000 pequeños municipios