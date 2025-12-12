Catorce nuevos miembros se unen a la colección Relais & Châteaux

RELAIS & CHÂTEAUX CASA GÓNGORA. VILLANUEVA DEL ARISCAL (ESPAÑA)

Apertura en Junio de 2026

13 habitaciones (de las cuales 5 suites) y 3 villas: a partir de 500 € por noche

Estancia mínima de 2 noches

Góngora, cocina andaluza gourmet

Sky Bar, bar de vinos panorámico

Wine Bar, vinos y tapas

Spa de 230 m²

Con un clima mediterráneo suavizado por las brisas marinas, la región del Aljarafe, al sur de España, alberga algunas de las mejores fincas vitícolas del país. Un ejemplo de ello es el Relais & Châteaux Casa Góngora, que produce vinos desde el siglo XVII. Tras las paredes blanqueadas con cal, la finca (en la que la herencia de la familia Góngora sigue inspirando el arte de la vinificación) alza su arquitectura tradicional en torno a una prensa del siglo XVI y antiguas bodegas abovedadas. A menos de media hora por carretera de Sevilla, la capital de Andalucía, la finca conserva las influencias moriscas de la región. Ese espíritu transmite la decoración del futuro hotel que abrirá sus puertas el próximo mes de Junio dentro de la bodega, con 13 habitaciones y suites, así como con tres villas independientes. Una decoración en la que los colores de los suelos de tierra cocida y los azulejos de cerámica hechos a mano combinan alegremente con la preciosa luz del campo. El mobiliario tradicional, las lámparas y los objetos procedentes de la artesanía local contribuyen a hacer de Casa Góngora el lugar ideal para sumergirse de lleno en la cultura andaluza. Una estancia presidida por la gastronomía en la mesa del restaurante Góngora, cuyos platos van acompañados de los mejores caldos de la finca. Al abrigo del precioso jardín plantado de palmeras presidido por una piscina, el hotel también cuenta con un espacio consagrado al bienestar.

RELAIS & CHÂTEAUX AUBERGE DU PONT DE COLLONGES – PAUL BOCUSE. LYON (FRANCIA)

2 estrellas en la guía Michelin 2025

80 cubiertos: a partir de 230 €

Maridaje platos y vinos: 290 € por persona

Reconocido ampliamente como una de las figuras más carismáticas de la gastronomía, Paul Bocuse ha dejado un legado vivo compuesto de tradiciones, conocimientos técnicos e inspiración, y un establecimiento, el Relais & Châteaux Auberge du Pont de Collonges-Paul Bocuse. Tras su característica fachada verde con contraventanas rojas, este edificio imponente no es solo un restaurante, sino también un lugar de celebración de una cocina palpitante e intemporal. La gran sala con el típico suelo de baldosas, las paredes adornadas con cuadros, las mesas impecablemente preparadas, todo ello recuerda a los albergues confortables en los que se trata al huésped con consideración y amabilidad. L’Auberge du Pont de Collonges, que acaba de celebrar sus 100 años, sigue estando dirigido por la familia Bocuse. Aquí, los platos estrella de «Monsieur Paul» coexisten con las nuevas creaciones de los chefs Gillers Reinhardt y Olivier Couvin, distinguidos como Meilleurs Ouvriers de France (reconocimiento para quienes preservan la tradición francesa), fieles al restaurante desde hace más de 30 años. Junto al chef pastelero Benoit Charvet, campeón del mundo de postres helados, siguen escribiendo nuevos capítulos de su historia. Para realzar esta experiencia gastronómica, una bodega excepcional de 35 000 botellas, con 2300 referencias, hará las delicias de los amantes de los buenos vinos. Tanto en la cocina, en la sala o en la sumillería, el personal realiza verdadero equilibrismos a diario para consolidar el futuro del restaurante Paul Bocuse.

RELAIS & CHÂTEAUX CASA DE CHÁ DA BOA NOVA. LEÇA DA PALMEIRA (PORTUGAL)

2 estrellas en la guía Michelin 2025

30 cubiertos: a partir de 140 €

Maridaje platos y vinos: a partir de 135 € por persona

Las líneas futuristas de este edificio, diseñadas en la década de 1960 por Álvaro Siza Vieira (una de las grandes figuras de la arquitectura contemporánea), asociadas al hormigón blanco, la madera oscura y los ángulos agudos le han valido al edificio la categoría de Monumento Nacional de Portugal. La primera originalidad del Relais & Châteaux Casa de Chá da Boa Nova radica en el edificio. La segunda, en la cocina de la pareja de chefs que forman Rui Paula y Catarina Correia. Situado al norte de Oporto, con las olas rompiendo a sus pies, este lugar único, encaramado en una roca frente al océano, es una fuente de inspiración inagotable para los dos cocineros. «Elaboramos una cocina etno-emocional, sin límites geográficos y libre de influencias, pero estrechamente ligada a nuestras raíces culturales —nos explican—. Lo fundamental es preservar el sabor auténtico del producto». El menú rinde homenaje al poeta portugués Luís Vaz de Camões y ofrece 6, 12 o 21 platos, denominados «cantos», que pretenden realzar la calidad de los productos del mar y los sabores locales. Así, los mariscos van acompañados de maíz; el pulpo, de pepino dulce; la gamba roja, de brócoli y lima jaffir; el salmonete, de espárragos; y el pez gallo, de endivias. Una carta creativa y generosa, un auténtico canto a la naturaleza, que ha sido reconocida con dos estrellas en la guía Michelin. La selección de vinos (compuesta de 452 referencias, mayoritariamente portuguesas) viene a realzar los platos del restaurante Casa de Chá da Boa Nova.

RELAIS & CHÂTEAUX RESTAURANT PEARL MORISSETTE. JORDAN STATION (CANADÁ)

2 estrellas Michelin y 1 estrella verde en 2024

55 cubiertos: a partir de 130 €

Maridaje platos y vinos: a partir de 60 € por persona

A primera vista, el Relais & Châteaux Restaurant Pearl Morissette, construido en una finca agrícola de 17 hectáreas, recuerda más a una granja tradicional de América del Norte que a un restaurante con estrellas. Sin embargo, este gran edificio de madera negra (ubicado cerca del lago Ontario y las cataratas del Niágara) se ha convertido en poco tiempo en uno de los establecimientos imprescindibles de la escena culinaria canadiense. Este éxito se explica por el empeño de los dos chefs, Eric Robertson y Daniel Hadida, en sacar el mayor partido a los productos cultivados en su propia finca. La finca cuenta con una granja, un huerto, un vergel, una panadería y una bodega. Aquí, elaboran vinos procedentes de su finca y de los viñedos de Niágara, cultivados con biodinámica. Así pues, la carta del Restaurant Pearl Morissette se compone de platos elaborados con productos locales procedentes de una agricultura sostenible a pequeña escala. Así lo destaca Eric Robertson: «los sabores se ensayan en el campo, y luego se interpretan en la cocina. » Una interpretación en la que el conocimiento y creatividad de los cocineros están al servicio del producto y respetan las estaciones. En el elegante y rústico marco del gran comedor, bañado de luz natural, estos platos revelan toda la riqueza de sus sabores. Los numerosos galardones que ha recibido el establecimiento demuestran que los dos chefs han acertado.

RELAIS & CHÂTEAUX THE TORRIDON. TORRIDON (ESCOCIA)

18 habitaciones (de las cuales 3 suites): a partir de 530 € por noche

1887 Restaurant, cocina gourmet de la granja a la mesa

Bo & Muc, brasserie que ofrece una cocina local

Emplazada en una finca de 23 hectáreas, a orillas de las aguas azules del profundo loch Torridon, esta mansión victoriana de ladrillos rojos rematada por una torre redonda con reloj ilustra a la perfección lo que es un castillo escocés. El Relais & Châteaux The Torridon, antiguo pabellón de caza del conde William King Noel, está rodeado de un bosque de pinos escocés, y desde sus elevadas ventanas de guillotina se contempla la espléndida belleza de las Highlands. Reina una atmósfera de serenidad y elegancia campestre que se percibe en el vestíbulo y en el Eilean Chasgaig Room, el comedor dedicado a la reina Victoria. Una sensación que confirma la pátina de los paneles de madera de la biblioteca y del Whisky Bar que cuenta con una increíble colección de 365 wiskis de malta. Las 18 habitaciones y suites del hotel The Torridon, distribuidas por el edificio principal y las antiguas caballerizas, presentan una decoración que mezcla la tradición con toques de originalidad. En el restaurante 1887 (referencia al año en que se construyó la mansión), el chef Danny Young, recientemente nombrado UK National Chef of the Year par la Craft Guild of Chefs, prepara una cocina escocesa creativa que se basa en la riqueza de los productos locales y las verduras del huerto situado en la parte posterior de la casa. Sin embargo, conviene alejarse de este confortable refugio para descubrir las maravillas de la naturaleza circundante. Las Highlands ofrecen muchos atractivos: excursiones a pie, salidas guiadas en bicicleta, piragüismo, pesca con mosca, excursiones por el loch o baños bajo las cascadas en las gargantas de Beinn Damh.

RELAIS & CHÂTEAUX CASA DE SÃO LOURENÇO. MANTEIGAS (PORTUGAL)

20 habitaciones (de las cuales 5 suites): a partir de 285 € por noche

Restaurant Fatiga, cocina tradicional de la granja a la mesa

Spa de 400 m²

El Relais & Châteaux Casa de São Lourenço se encuentra en el centro de Portugal, en la sierra de la Estrella. Esta cadena montañosa, punto culminante del país, alberga el Geoparque Estrela. Es uno de los parques naturales más bellos de la península ibérica y reconocido por la UNESCO. Aquí surgió, hace más de setenta años, una de las primeras pousadas, albergues portugueses con encanto. Encaramado entre abetos, a 1250 m de altitud, este sitio es ideal para los aficionados a las actividades al aire libre, tanto en verano como en invierno. El establecimiento ha sido remodelado por completo por el arquitecto Paulo Costa y el diseñador Nuno Gusmão. Han sabido conservar el aspecto mineral original de esta construcción montañesa añadiéndole unas cuantas terrazas panorámicas. La colorida decoración del hotel Casa de São Lourenço lleva el sello de la artista portuguesa Maria Keil. El diseño de la década de 1940 va unido a creaciones artesanales de una gran modernidad: techos tapizados con lana burel, muebles de creadores y obras de arte. Las 20 acogedoras habitaciones y suites cuentan con amplios ventanales para contemplar en cualquier momento el espectáculo del valle glaciar del Zêzere con el pueblo de Manteigas al fondo. Además de disfrutar de las vistas, el visitante puede relajarse en la tranquilidad del spa y en torno a la gran piscina cubierta, y satisfacer su paladar en Fatiga, el restaurante panorámico. Los chefs sirven una cocina auténtica, inspirada en las comidas de los pastores tradicionales de la región.

RELAIS & CHÂTEAUX SAN MONTANO RESORT & SPA. ISLA DE ISCHIA (ITALIA)

62 habitaciones (de las cuales 32 suites y 1 villa): a partir de 350 € por noche

La Veranda, cocina tradicional de la isla de Ischia

Franco’s, especialidades del mar

Spa termal de 300 m²

Establecimiento hermano del Relais & Châteaux Borgo Santandrea

La isla de Ischia es el secreto mejor guardado de Nápoles, aunque siempre ha sido conocida por la calidad de sus aguas termales, que ya frecuentaban los romanos en la época de Cicerón. Encaramado en una colina rocosa que domina la playa de San Montano y la marina del pueblo de Lacco Ameno, el Relais & Châteaux San Montano Resort & Spa es un elegante refugio insular, alejado de las multitudes. La familia De Siano regenta este hotel cultivando el arte de la hospitalidad italiana. Los tonos azulados del cielo y del mar se reflejan en la decoración de las 62 habitaciones y suites, así como en el refinamiento de las artes de la mesa. Aquí, todo parece diseñado para realzar la panorámica excepcional que se abre ante nuestra vista. Las islas de Capri y Procida, el golfo de Nápoles y el Vesubio componen una magnífica panorámica de 360 grados que uno no se cansa de contemplar. Desde las terrazas, las piscinas con desborde que dominan el mar Tirreno lindan con las mesas de los tres restaurantes del hotel San Montano Resort & Spa. En el menú del Franco, los productos del mar se ven realzados por los sabores del huerto. La Véranda ofrece una cocina típica de Ischia, mientras que en el Acropolis se puede disfrutar de una auténtica pizza napolitana. A estos momentos de pura felicidad se pueden añadir unas horas de bienestar en las cinco piscinas termales del hotel o en manos de los expertos terapeutas del Spa Bleu Océan.

RELAIS & CHÂTEAUX SEQUOIA LODGE. ADELAIDE HILLS (AUSTRALIA)

14 suites: a partir de 800 € por noche

Reservado a adultos

Sequoia Lounge, cocina australiana contemporánea

Spa termal de 130 m²

A escasos kilómetros de la capital de Australia Meridional, las colinas de Adelaida, que culminan en el monte Lofty, albergan varios parques naturales protegidos. Este territorio ondulado virgen invita a disfrutar de la naturaleza y a descubrir uno de los viñedos más famosos del país. El Relais & Châteaux Sequoia Lodge, un templo del placer, ha distribuido sus alojamientos en elegantes suites situadas en una elevación que domina el pintoresco valle de Piccadilly. Piedra rubia, madera, vidrio, materiales naturales y telas de seda crean una atmósfera apacible y confortable en sus 14 suites, desde cuyos balcones se divisa una bonita panorámica del valle. El hotel ofrece una gran variedad de experiencias para disfrutar de este entorno salvaje: recorrer las colinas con un guía, contemplar las estrellas o descubrir a los koalas del parque de animales de Cleland. Reservado a los adultos, este establecimiento también invita a relajarse, comenzando el día por una lección de yoga al amanecer, para luego disfrutar de las piscinas con desborde y los masajes regeneradores en el spa. En una estancia en el Sequoia Lodge, la gastronomía ocupa un lugar fundamental, ya sea cenando en el restaurante del chef Nicolas Reverte o haciendo un pícnic bajo los árboles de la finca. Estos momentos se verán sublimados al probar alguna de las 1300 referencias que componen la bodega del hotel, en la que destacan los famosos vinos locales.

RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL BIACLYN HAKODATE. HAKODATE (JAPÓN)

6 suites: a partir de 1840 € por noche

BIACYA, ingredientes locales preparados según las técnicas francesas

Sushi Dokoro FUNAMI, menú sushi Omakase

Spa termal de 130 m²

Este hotel tiene una historia peculiar. Construido en 1908 en una colina del barrio residencial de Hakodate, en la isla de Hokkaido, este edificio fue sede del consulado de la Rusia Imperial. Recientemente, se han realizado unas obras de remodelación y se ha añadido una nueva ala dedicada al bienestar. El establecimiento, que acaba de abrir sus puertas con el nombre de Relais & Châteaux Hotel Biaclyn Hakodate, conjuga con elegancia el encanto clásico con el estilo contemporáneo. La mansión original, el ala Consulate, que alberga dos grandes suites de 100 m2, ha conservado el encanto del pasado gracias a los elementos destacados de la arquitectura diplomática: la escalera monumental de madera oscura, el mármol con baldosas geométricas del vestíbulo de entrada, los techos con molduras, las arañas con pasamanería y los enormes ventanales que dan al puerto. Las suites están provistas de sauna, jacuzzi y jardín privado, y cuentan con muebles de diseño en armonía con la atmósfera suntuosa del Hotel Biaclyn Hakodate. El ala Wellness dispone de cuatro suites espaciosas y un jardín japonés, una piscina interior, una zona de baño turco-sauna y un brasero. Todo ello invita a disfrutar de la tranquilidad antes de rematar la jornada con una deliciosa cena. Los huéspedes pueden decantarse por una cocina francesa con influencias japonesas y rusas en el restaurante BYACA o disfrutar de los Ezo‑mae sushi, preparados con productos del mar de una frescura excepcional en el Sushi Dokoro FUNAMI.

RELAIS & CHÂTEAUX YTRI. ISLA DE TRÆNA (NORUEGA)

Apertura en abril de 2026

38 habitaciones (de las cuales 6 suites): a partir de 350 € por noche

Estancia mínima de 2 noches

Alma og, cocina gourmet del mar

Restaurante 2, cocina tradicional tipo bistró

Espacio de bienestar de 250 m² con piscina exterior climatizada

Situado frente a la costa de Helgeland, en el norte de Noruega, el archipiélago de Træna alza sus picos puntiagudos sobre el azul oscuro del mar. En el interior se encuentra Husøy, una de las comunidades de pescadores más antiguas del país. Sus cerca de 400 habitantes viven en estrecha armonía con la naturaleza y las tradiciones. Esta herencia cultural profundamente arraigada impregna el Relais & Châteaux Ytri, un refugio único cuya apertura está prevista para 2026. En nórdico antiguo, ytri significa «extremidad», rindiendo homenaje a su emplazamiento aislado en los confines del mundo. Aquí, los huéspedes se sumergirán en las tradiciones del círculo polar ártico. La arquitectura de madera, diseñada por los estudios de diseño Vardehaugen/Bonaparte Interiør, se inspira en las viviendas de los pescadores noruegos. Se integra de forma sostenible en su entorno natural, abriendo amplios ventanales que ofrecen vistas panorámicas de la belleza agreste de las montañas del archipiélago. Se puede disfrutar de las vistas tanto desde los enormes salones como desde las 38 habitaciones y suites decoradas en un estilo nórdico depurado y acogedor. Esta experiencia de la vida escandinava es ampliable a la oferta gastronómica, en la que cada plato se inspira en la pesca diaria y en los productos locales disponibles. Para completar la inmersión local, los viajeros pueden disfrutar de las actividades de descubrimiento (excursiones, observación de ballenas en temporada) o gozar del bienestar en la sauna que da al océano.

RELAIS & CHÂTEAUX BORGO PIGNANO VOLTERRA – TUSCANY. VOLTERRA (ITALIA)

24 habitaciones y suites y 8 villas: a partir de 450 € por noche

Villa Pignano, cocina gourmet toscana

Al Fresco, cocina acogedora para compartir

Spa bajo bóvedas de piedra caliza

Establecimiento hermano del Relais & Châteaux Borgo Florence

Miembro de Relais & Châteaux a partir del 1 de enero de 2026

Colinas cubiertas de viñas y olivos, hileras de cipreses que conducen hasta una casa con solera varias veces centenaria, entre Volterra y San Gimignano, reflejan la desbordante belleza de la Toscana eterna. En el territorio de un pueblo tradicional cuyos orígenes se remontan al siglo XII, los edificios de piedra rubia del Relais & Châteaux Borgo Pignano Volterra – Tuscany se alzan en medio de 300 hectáreas de bosque y jardines privados. Aquí, todo invita a contemplar la naturaleza con tranquilidad, a saborear la cocina local y a disfrutar del arte de vivir de un exquisito lugar de vacaciones. Techos abovedados, columnas, suelos de terracota, frescos medievales, etc. La historia está presente en cada rincón del hotel y en sus habitaciones. Las habitaciones se distribuyen por el gran edificio principal, la Canonica, la vivienda adosada a la capilla de San Bartolomeo, 8 villas con piscina y 10 casitas instaladas en las antiguas dependencias comunes. Con sus campos y su huerto, la finca agrícola de explotación ecológica proporciona las verduras, el aceite de oliva y el vino que componen la base de los productos que prepara el chef Stefano Cavallini. La cocina toscana tradicional que preconiza se sirve en el marco elegante del restaurante Villa Pignano, con vistas a la preciosa piscina panorámica, y en la terraza del Al Fresco. Excursión por los senderos de la finca, paseos a caballo, cursos de cocina con el chef, relajación en el spa, iniciación al yoga o recogida de trufas en otoño, etc. A cualquier edad se puede disfrutar de la dolce vita en el Borgo Pignano Volterra – Tuscany.

RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL KATARINA. OREBIĆ (CROACIA)

11 suites: a partir de 350 € por noche

Reservado a adultos

The Captain’s Terrace – cocina regional gourmet

The American Bar – cócteles de autor y pinchos para compartir

Establecimiento hermano de la Villa Korta Katarina & Winery, Relais & Châteaux

A orillas del Adriático, Croacia despliega un largo rosario de islas y penínsulas con hileras de viñedos, inmensos pinares y calas con aguas cristalinas. Un paraíso costero que ha sabido conservar su autenticidad, como el pueblecito de pescadores de Orebić, que se extiende al pie de las colinas en la costa dálmata. En este escenario idílico se encuentra el Relais & Châteaux Hotel Katarina, a orillas del mar, muy cerca de la marina y del centro histórico. Se alza en medio de un jardín arbolado en el que las palmeras delimitan una bonita piscina al aire libre. Los propietarios del Relais & Châteaux Villa Korta Katarina & Winery, Lee y Penny Anderson, han emprendido una enorme remodelación para convertir este establecimiento en un precioso hotel boutique. Han recurrido a Marie Meko, famosa arquitecta estadounidense, que ha concebido un mundo con el espíritu de un veraneo chic, reproduciendo la paleta de colores de la naturaleza circundante: el cielo, los fondos coralinos, las palmeras y la arena. Una atmósfera luminosa y marina en las 11 suites con balcones o terrazas, todas ellas con magníficas vistas al mar, así como en el restaurante The Captain’s Terrace. El chef Kristijan Feskov sirve una cocina regional con sabores del mar, acompañada de los mejores vinos de la finca del Korta Katarina. El Hotel Katarina ofrece además momentos de bienestar y relajación en el spa, que cuenta con baño turco, sauna y gimnasio.

RELAIS & CHÂTEAUX NILE CANOPUS. (EGIPTO)

Apertura en diciembre de 2025

12 habitaciones (de las cuales 4 suites): a partir de 1000 € por noche (todo incluido, comidas y visitas)

Estancia mínima de 3 noches

Se admiten niños a partir de 12 años

Restaurant Canopus, cocina de Oriente Medio

Establecimiento hermano del Relais & Châteaux Al Moudira Hotel

El descenso del Nilo figura en la lista de viajes imprescindibles para cualquier amante del exotismo y la historia que se precie. Para disfrutar plenamente de la autenticidad y hacer de este crucero una experiencia excepcional repleta de aventuras, no hay nada mejor que navegar en una dahabyia. El Relais & Châteaux Nile Canopus ha sido diseñado a la manera de los barcos tradicionales construidos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estas embarcaciones cuentan con dos grandes velas latinas triangulares y poseen un calado reducido. De esta forma, navegan silenciosamente al ritmo del viento, y pueden acercarse a la orilla más fácilmente que los grandes cruceros. En una estancia de tres a cuatro noches entre Luxor y Asuán, o de siete noches en el circuito de ida y vuelta, este itinerario permite visitar los templos de Filae, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfu y Luxor, testigos de 3000 años de historia. Decoradas en un estilo que evoca los años 20 del siglo pasado y las novelas de Agatha Christie, las 8 habitaciones y 4 suites de este hotel flotante ofrecen un confort exquisito que se disfruta con gusto al regreso de una excursión bajo el sol ardiente de Egipto. Desde las ventanas o desde el puente del Nile Canopus, los huéspedes pueden contemplar el desierto que se extiende tras las filas de palmeras y los papiros que crecen a orillas del río. La fórmula todo incluido permite además disfrutar de la cocina abundante y aromática del chef Hussein Gaber desde las primeras luces del alba hasta la noche estrellada.

RELAIS & CHÂTEAUX FEW & FAR LUVHONDO, WATERPOORT (SUDÁFRICA)

6 villas: a partir de 1600 € por persona y noche, todo incluido (comidas, bebidas y excursiones)

Estancia mínima de 2 noches

Terrace, cocina de la granja a la mesa

Boma dining, experiencia tradicional del braai sudafricano

Rituales de spa bajo un majestuoso baobab centenario

Sudáfrica, con sus inmensas extensiones de espacios naturales protegidos y su excepcional biodiversidad, es el destino ideal para disfrutar de la observación de las especies más emblemáticas del reino animal. Situado en el norte del país, el Limpopo es uno de los territorios con los ecosistemas más ricos, y también uno de los más desconocidos. Es precisamente en este lugar, en la Reserva de la Biosfera de Vhembe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en medio de un antiguo bosque de baobabs, donde se encuentran las seis suites del Relais & Châteaux Few & Far Luvhondo. Encaramados al acantilado, estos elegantes lodges, construidos por artesanos locales con madera de eucalipto de origen sostenible, se extienden por una larga terraza con vistas al valle. Al amanecer o al atardecer, es un lugar ideal para observar la vida silvestre y apreciar la belleza de la naturaleza salvaje. La gastronomía es un componente más de la experiencia. Bajo la batuta del chef Nhalkanipho Sokhela, las comidas se sirven en la suite, en forma de pícnic en el corazón de la sabana o en un Boma Braai, una barbacoa tradicional con fuego de leña. Few & Far Luvhondo conecta a los visitantes, la naturaleza y las comunidades locales en una experiencia de viaje sostenible. La estancia es en régimen de todo incluido, lo que incluye comidas y actividades. El programa ofrece excursiones con guía, safaris en 4×4, noches bajo las estrellas, experiencias culturales y actividades de conservación participativas. A partir de finales de 2025, se podrá realizar un safari aéreo a bordo del teleférico solar Solyrus, que ofrecerá una nueva y espectacular forma de observar la naturaleza.

Sobre Relais & Châteaux

Relais & Châteaux reúne una colección excepcional de 580 hoteles y restaurantes únicos en todo el mundo, gestionados de forma independiente y unidos por valores sólidos y una pasión por la excelencia en cada aspecto de la hospitalidad.

Fundada en Francia en 1954 y con presencia hoy en 65 países, la asociación celebra el art de vivre único de cada destino. Guiados por la pasión de hoteleros, chefs y restauradores, cada establecimiento cultiva el carácter singular del lugar, preservando y enriqueciendo su patrimonio cultural, gastronómico y medioambiental, y colaborando con artesanos locales. Con muchos de sus establecimientos regentados por familias, que transmiten su saber hacer de generación en generación, Relais & Châteaux representa un legado en constante evolución de experiencias de viaje memorables, en armonía con los seres vivos.