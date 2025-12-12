Cieza acoge OJELAND65, un histórico encuentro de la OJE con motivo de su 65º aniversario

El acto institucional central tuvo lugar el domingo 7 de diciembre, durante la celebración del Día Nacional de la OJE. La jornada fue inaugurada por José Ignacio Martín, secretario de Órganos de Gobierno de la OJE y maestro de ceremonias del acto, quien agradeció la presencia y apoyo institucional de las autoridades asistentes: Tomás Antonio Rubio Carrillo, alcalde de Cieza; Carmen María Conesa Nieto, consejera de juventud de la región de Murcia; Carmen María Muñoz Espallardo, directora general de Juventud de la Región de Murcia; Miriam Guardiola Salmerón, diputada nacional y Ana Espiñeira Carrillo, directora del IES Diego Tortosa, entre otras personalidades locales y autonómicas

Durante la ceremonia tuvo lugar el izado de las banderas nacional, autonómica y local, a cargo del presidente nacional de la OJE, Roberto Cuadrado del Hierro, acompañado por la consejera de Juventud y el alcalde. En su intervención, Cuadrado agradeció calurosamente la acogida de la ciudad de Cieza, «que sentimos como nuestro hogar», y destacó el papel esencial del voluntariado: «La OJE es una organización de voluntarios, y OJELAND65 ha sido posible gracias a todos los compañeros que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacerlo realidad».

El alcalde de Cieza expresó también el vínculo de la ciudad con la OJE: «Habéis revolucionado la ciudad con vuestra alegría, con vuestros cantos y vuestra ilusión. Materializáis lo que conceptualizamos; encarnáis los valores de servicio y hacéis de la amistad una religión».

Por su parte, la consejera de juventud de la región de Murcia, Carmen María Conesa, subrayó el valor de la trayectoria de la organización: «Son 65 años y muchas generaciones trabajando por crear una sociedad mejor. Si tuviésemos que definir a la familia de la OJE lo haríamos con (las palabras) amor, respeto y servicio».

Entre los momentos más emotivos del acto, destaca la elaboración de una cápsula del tiempo que recogió símbolos representativos de cada grado: las letras de las canciones de la OJE, un cordino trenzado, una brújula, un mosquetón, una carta a la OJE del futuro, una cámara y un periódico del día. También se hicieron públicos los nombramientos para el próximo año y se entregaron reconocimientos a varios de sus miembros por sus méritos dentro de la entidad.

Como muestra de gratitud institucional, Roberto Cuadrado entregó detalles conmemorativos a las autoridades asistentes, así como al secretario general de la OJE, David García, y el vicepresidente primero, Francisco Moreno. A su vez, tanto Cuadrado como el presidente honorífico, José Ignacio Fernández de Carranza y Delgado, fueron obsequiados por parte del alcalde de Cieza con sendas metopas con forma de ánfora, símbolo del yacimiento arqueológico de Siyâsa, en reconocimiento a sus trayectorias.

A lo largo del fin de semana, siete bandas recorrieron las calles de la ciudad —entre ellas dos agrupaciones que celebraban su 50º aniversario en 2025— llenando Cieza de música, color y camaradería. El cierre del encuentro tuvo lugar al son de la Agrupación Musical Averroes de Cieza, que puso el broche final a un evento lleno de emociones compartidas.