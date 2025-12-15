Basketball Emotion lanza una camiseta exclusiva de Calderón y organiza un evento con el jugador en Madrid

Basketball Emotion presenta hoy el lanzamiento de una camiseta exclusiva de José Manuel Calderón, una pieza única creada para celebrar el 20º aniversario del debut en la NBA de uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto español. La prenda, fabricada por Mitchell & Ness, rinde homenaje a la temporada 2005-06 con los Toronto Raptors y está disponible, desde hoy, en la web y tiendas físicas de Basketball Emotion.

La camiseta pone en valor la trayectoria de Calderón en la NBA, donde destacó por su visión de juego, inteligencia en la cancha, precisión en el pase y fiabilidad desde la línea de tiros libres, alcanzando el récord histórico del mejor porcentaje de tiros libres en una temporada en la NBA (98,1%), con un 98,1% en la campaña 2008-09.

Confeccionada con materiales de alta calidad, la prenda combina autenticidad y estilo retro, reproduciendo fielmente el diseño clásico del uniforme de los Toronto Raptors de la temporada 2005-06. Pensada tanto para coleccionistas como para aficionados al baloncesto, la camiseta se presenta además en una caja especial de edición limitada, diseñada en exclusiva para este lanzamiento, que refuerza su valor como artículo de colección.

Evento especial con José Manuel Calderón en Basketball Emotion

Con motivo de este lanzamiento, Basketball Emotion organizará un evento exclusivo con José Manuel Calderón el próximo lunes 29 de diciembre, a las 18:00 horas, en la tienda Basketball Emotion del Centro Comercial Megapark, en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El evento contará con un Meet & Greet con el jugador y con el equipo de Drafteados, que moderará una charla en la que Calderón repasará su carrera profesional y compartirá experiencias y reflexiones con los asistentes. Además, se celebrará un reto de tiro libre, cuyo ganador se llevará una camiseta exclusiva firmada en el momento por el propio Calderón.

Durante el evento, todos los clientes que adquieran la camiseta de Calderón podrán llevársela firmada por el jugador, y se realizará un sorteo de una camiseta exclusiva entre todos los asistentes que se suscriban durante el evento a través de la web de Basketball Emotion.

La inscripción al evento con Calderón es necesaria realizarla a través de la web de Basketball Emotion aunque no garantiza la asistencia al mismo por temas de aforo. Se mantendrá a todos los inscritos informados sobre la posibilidad de asistencia y todos los detalles del evento.