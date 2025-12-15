Storybecoming, un concepto que propone renovar el liderazgo desde la coherencia y el crecimiento personal

El estratega español Antonio Sola crea Storybecoming, un nuevo enfoque de liderazgo que plantea una evolución respecto a storytelling y a storydoing. La propuesta invita a los líderes políticos, empresariales y sociales a reforzar la coherencia entre lo que comunican y lo que hacen, y a asumir un modelo en el que la autoridad se fundamenta en la congruencia personal.

Según Sola, la saturación de discursos y promesas no cumplidas ha generado un creciente distanciamiento entre ciudadanía y liderazgo. En este contexto, Storybecoming formula una pregunta central para quienes ejercen funciones de representación: ¿están los líderes preparados para habitar la historia que cuentan?

Un enfoque basado en coherencia y transformación personal

Storybecoming plantea un desplazamiento desde el relato hacia la práctica cotidiana. No se presenta como una técnica comunicacional, sino como un marco para promover procesos de alineación entre el propósito del líder, sus decisiones y su conducta pública. Su objetivo es reforzar la credibilidad a través de la consistencia y la transparencia.

El modelo sostiene que la legitimidad de un líder no se apoya únicamente en el cargo o el carisma, sino en su capacidad para asumir un proceso de transformación personal que impulse una mayor coherencia. En un contexto en el que la imagen puede construirse artificialmente, esta metodología busca fomentar liderazgos más cercanos, responsables y sostenibles.

Storybecoming propone que los líderes desarrollen competencias como la autocrítica, la claridad de propósito y la disposición a reconocer incertidumbres. Para Sola, la coherencia se convierte en un elemento clave de la relación entre líderes y comunidades: «Las audiencias actuales valoran cada vez más la congruencia. En Storybecoming, las palabras y las decisiones deben estar alineadas con la identidad profunda del líder».

Este enfoque sitúa aspectos como la escucha, el sentido y la integridad en el centro de la práctica de liderazgo. En lugar de centrarse en la construcción de seguidores, busca promover comunidades basadas en la confianza y en la consistencia del comportamiento del líder.

Sola señala que ejemplos contemporáneos muestran una tendencia hacia modelos de liderazgo más auténticos y orientados al propósito. Entre ellos, menciona la gestión de Jacinda Ardern durante momentos de crisis y decisiones empresariales como las de Patagonia, donde la cultura organizacional se articula alrededor de un propósito sostenido en el tiempo.

Para Sola, Storybecoming pretende ofrecer un marco conceptual y práctico que acompañe a líderes políticos, empresariales y sociales en la adopción de comportamientos más coherentes y alineados con los valores que declaran.

Sobre Antonio Sola

Conocido mundialmente como ‘Creador de Presidentes’ por las 19 victorias presidenciales conseguidas en países de África, América y Europa, Antonio es estratega y ha realizado más de 500 campañas electorales de todo tipo. Entiende que ganar es fruto de la ciencia, la técnica y el arte, y que no todos sirven para gobernar. Por eso, valora especialmente la dimensión ética de los candidatos con los que trabaja. Hoy dirige procesos en cuatro de los cinco continentes del planeta y está considerado dentro de los top 5 de los estrategas a nivel mundial. Desafiante y disruptivo, Antonio sostiene la muerte de las ideologías, la extinción de la política tradicional y el nacimiento de una nueva democracia directa para las próximas décadas. Ha puesto en jaque las tesis tradicionales del liderazgo de las personas, y propone una nueva intermediación entre el ciudadano y sus líderes para que la responsabilidad sea compartida y de todos. Antonio preside la Fundación Liderar con Sentido Común.