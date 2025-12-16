Eastman, AstraZeneca, Kraft Heinz y P&G, reconocidas con los Premios de la Cadena de Suministro de OMP

AstraZeneca, Eastman, Kraft Heinz y P&G han sido reconocidas por su destacada contribución en la reciente Conferencia OMP. Las cuatro empresas líderes del sector fueron honradas en el evento de Miami por su compromiso con la innovación y la excelencia, mientras impulsan resultados reales en sus operaciones globales.

El programa de Premios OMP pone el foco en organizaciones dentro de la Comunidad OMP que establecen nuevos puntos de referencia en la planificación de la cadena de suministro e inspiran el progreso y la transformación intersectorial.

Eastman: Codesarrollando Unison Planning™ en una alianza a largo plazo

Cliente estratégico de OMP desde hace casi dos décadas, Eastman recibió el Premio a la Colaboración a Largo Plazo por codesarrollar la solución para la industria química de Unison Planning™. La visión de Eastman y su intensa colaboración han ayudado a redefinir las mejores prácticas en la planificación de la cadena de suministro química y han sido una influencia positiva en estándares industriales más amplios.

Al aceptar el premio, Baptiste Lebreton, Digital Service Manager en Eastman, enfatizó la importancia de las alianzas a largo plazo basadas en una profunda confianza mutua y valores compartidos: «Estamos contentos de ayudar a dar forma a la evolución de Unison Planning para que continúe sirviendo a las necesidades de planificación de la industria química».

AstraZeneca: Liderando el camino en la planificación de la cadena de suministro impulsada por IA

AstraZeneca se llevó el Premio a la Innovación por la poderosa colaboración de la compañía con OMP en planificación impulsada por IA y modelado avanzado de escenarios. También ha estado entre las primeras en pilotar y perfeccionar nuevas funcionalidades, dando forma activa a la evolución de UnisonIQ y su aplicación en entornos altamente regulados y complejos.

Mark Trainor, Senior Director Global Planning Transformation & Technology en AstraZeneca, al aceptar el premio, subrayó la necesidad de mejora continua en las industrias de ciencias de la vida y farmacéutica: «Necesitamos abrazar la revolución de la IA para enfrentar retos de planificación cada vez más complejos».

Kraft Heinz y P&G: Compromiso sostenido con la excelencia en planificación

Kraft Heinz y P&G recibieron el Premio a la Excelencia por su continuo compromiso con el avance de la planificación digital de la cadena de suministro en sus operaciones globales. Ambas compañías demuestran de forma consistente excelencia en impulsar impacto empresarial medible. Mejoran y evolucionan continuamente en su compromiso de integrar flujos de trabajo de planificación autónoma que reducen el esfuerzo manual y aumentan la productividad.

Los premios fueron aceptados por Adis Sulejmanović, Head of Digital Supply Chain Transformation & Strategy en Kraft Heinz, y Amy Rardin, Senior Director Global Supply Chain & Product Innovation de P&G.

Philip Vervloesem, Chief Commercial and Markets Officer de OMP, elogió a todos los ganadores: «Nos honra trabajar con clientes tan ambiciosos, y nos enorgullece contribuir a los logros que consiguen cada día».

Revisar la conferencia completa.

Acerca de OMP

OMP ayuda a compañías que enfrentan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar ofreciendo la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en una amplia gama de industrias —que abarcan bienes de consumo, ciencias de la vida, químicos, metales, papel, envases, plásticos— se benefician del uso de Unison Planning™ de OMP.