Alicante, entre las provincias con más empresas en riesgo por su próximo relevo generacional

Alicante es la cuarta provincia de España por número de empresas activas: 140.468 según el INE; solo detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Atendiendo a los datos estadísticos nacionales de este instituto, el 18% de las empresas activas de la provincia tienen más de 20 años de antigüedad, por lo que en torno a 25.200 firmas alicantinas podrían estar próximas a hacer su primer relevo generacional, si no lo han hecho ya.

El estudio Relevancia y Supervivencia de la Empresa Familiar en España 2025 señala que la vida media de las PYMES familiares españolas se sitúa en 23 años, y el INFORME PYME 2025 de FAED PYME y el Consejo de Economistas de España estira la longevidad media de este tipo de empresas (de entre 10 y 250 trabajadores) hasta los 28 años. Ambos estudios apuntan a que, en torno a los 20 años de existencia, coincidiendo con el primer relevo generacional, muchas PYMES sufren un momento crítico para su supervivencia. Alicante cerró el año 2024 con 6.240 empresas activas de tamaño pequeño (10-49 trab.) y mediano (50-249 trab.), por lo que 1.100 podrían encontrarse en esa coyuntura al contar con más de 20 años de vida, si no han superado ya su primer relevo.

Otro de los datos ofrecidos por el Instituto de Empresa Familiar es que, en el 63% de las empresas familiares españolas, la propiedad se concentra en un único accionista, habitualmente su fundador y/o principal directivo. Esto es algo que también se refleja en las empresas alicantinas, agravando los riesgos asociados a su continuidad.

Edad de los empresarios

La edad media de la población española está aumentando, y muy especialmente la de los empresarios, que en su mayoría pertenecen a la generación del Baby Boom (1957-1977) y comienzan a alcanzar la edad de jubilación. Para Olivier Lamotte, Cofundador de la sociedad de inversión TEC Capital: «Alicante cuenta con un tejido empresarial fuerte y diversificado, sin embargo, como ocurre en la mayoría de provincias españolas, los primeros espadas de muchas empresas alicantinas relevantes superan los 60 años y aún no han entregado el relevo de sus negocios a la próxima generación».

Pepe Corral, cofundador de TEC Capital junto a Lamotte, añade que muchas empresas no tienen preparada la sucesión: «El 35% de las PYMES no tienen preparado un plan de sucesión para su director general o equipo directivo, y esto puede malograr el traspaso a la siguiente generación, poniendo en peligro muchos empleos». Según los datos de la Cámara de Comercio de Alicante, las PYMES alicantinas dan empleo a 253.917 personas: 152.296 en el caso de las pequeñas y 101.621 en el de las medianas, por lo que la continuidad de estas empresas es clave en la economía provincial.

Sin relevo

Lamotte explica que el relevo generacional es un reto difícil, sobre todo para aquellos empresarios cuyos herederos no desean, o no se sienten preparados para asumir la gestión del negocio: «Muchos empresarios se encuentran sin sucesores, o sienten que éstos no tienen su capacidad de gestión. Los padres fueron buenos emprendedores y después los hijos deben ser buenos gestores y desarrolladores, pero esto no siempre es así, especialmente si no tienen interés por gestionar una empresa, no han trabajado antes en ella y se encuentran con que el escalón es demasiado alto». «A menudo ocurre que hay conflictos intrafamiliares para decidir quién asume el relevo. Una sucesión se prepara con mucho tiempo», añade.

MBO, MBI y Search Funds

La actual situación del mercado empresarial en España es propicia para el desarrollo de soluciones de transición corporativa como el Management Buy Out (MBO), y el Management Buy In (MBI), adquisiciones por competidores y por otros inversores. Pero hay una solución que ha tenido particular éxito en los últimos años: el Emprendimiento por Adquisición, que llevan a cabo los conocidos como Search Funds (Fondos de Búsqueda). En este modelo, uno o varios emprendedores buscan una Pyme consolidada para adquirir una parte mayoritaria de la misma, o el total de su propiedad, con el objetivo de conducirla a una nueva etapa de desarrollo. Es un modelo ampliamente desarrollado y probado con éxito en EEUU y Canadá que ha llegado recientemente a Europa y particularmente a España. Es el modelo seguido por TEC Capital.

En busca de una Pyme

Olivier Lamotte y Pepe Corral son dos exempleados de Amazon que fundaron TEC Capital con el apoyo financiero de 13 entidades de inversión. Buscan adquirir una única Pyme española y, tras acordar un proyecto de transición con sus propietarios, convertirse en sus mayores accionistas e integrarse en su gestión diaria y cultura corporativa. «En TEC Capital queremos ser parte de la solución al relevo generacional, ofreciendo una opción de transición a una Pyme con un EBITDA superior a 1 millón de euros», afirma Pepe Corral.

El objetivo de ambos es aplicar a la Pyme su experiencia en grandes empresas como Amazon, Michelin, o Credit Suisse, especialmente para la digitalización de procesos, el uso de datos en la toma de decisiones y la internacionalización. «Después de años ayudando a sellers a vender en Amazon, Pepe y yo compartimos una creencia: las pequeñas empresas son poderosas, ágiles, capaces de desarrollarse rápidamente y constituyen la columna vertebral de las economías locales. Ambos sentimos que había llegado el momento de asumir un papel de liderazgo en 360° y pensamos en fundar TEC Capital para adquirir una empresa a la que aportar nuestras habilidades complementarias en ventas, marketing, operaciones, estrategia empresarial y finanzas,» explica Lamotte.

Sobre TEC Capital

Transición Empresarial de Crecimiento (TEC Capital) es una sociedad de inversión fundada por Pepe Corral y Olivier Lamotte con el propósito de adquirir una única pyme en España para darle continuidad. Está respaldada por un grupo de empresarios, directivos e inversores nacionales e internacionales de reconocido prestigio: Alza Capital, Ambit Partners, Aniol, Forti SF Partners, Kinderhook Partners, Legacy Partners, Luis Camilleri, One to One Asset Management, Fabrice Petit & Cyril Velter, Familia Ruiz, Luis de los Santos & Lorenzo Zavala, Will Thorndike y Vonzeo Capital.