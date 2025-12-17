  • ESP
El creador del Método Arcón es investido nuevamente Doctor Honoris Causa

Jaime Parejo García es el Investigador, Inventor, Profesor y Doctor Honoris Causa con mayor nivel de reconocimientos oficiales, y creación de obra científica innovadora, de la historia, a escala mundial, en lo que respecta a la compleja área de la Ciencia: "Cognición del Canis lupus familiaris destinada a la Preservación y el Salvamento de Vidas"

El Consejo Directivo del Claustro Internacional por la Hermandad y los Derechos Universales, en apego a sus estatutos y las normas de la Universidad Altus mediante su Centro de Investigación, conforme al título noveno, capítulo 3, artículo 17, fracción V, realizada el 12 de agosto de 2025 y asentada en el acta n°21, ha determinado otorgar la más alta distinción académica Doctor Honoris Causa al Dr. H.C. JAIME PAREJO GARCÍA, por la creación de la obra científica y humanitaria Método Arcón reconocida como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad, la cual ha hecho y seguirá haciendo posible la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y vegetales en el planeta frente a desastres naturales o antrópicos, minas antipersonales, especies invasoras, plagas, etc.

Certificado alojado oficialmente en el Libro XII, Acta VII, Hoja XXVIII, Folio 00391-025/DHC, otorgándose el relevante grado y título de doctor honoris causa en Quito, Ecuador el 16 de diciembre de 2025.

Jaime Parejo García es el Investigador, Inventor, Profesor y Doctor Honoris Causa con mayor nivel de reconocimientos oficiales, y creación de obra científica innovadora, de la historia, a escala mundial, en lo que respecta a la compleja área de la Ciencia: «Cognición del Canis lupus familiaris destinada a la Preservación y el Salvamento de Vidas» (Documentalmente acreditado en https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial)

El Doctor HC Jaime Parejo durante el acto solemne de su discurso de investidura destacó que logró abordar y exitosamente tan ardua y dilatada labor de investigación e innovación durante tantos años llegando a descubrir numerosos aspectos esencialmente incidentes e intervenir sobre los mismos, en la cognición canina, que hasta entonces resultaron inescrutables para el ser humano, debido fundamentalmente a que hizo aquello para lo que nació, para lo que vino a este mundo por voluntad de Dios, siendo los componentes del cóctel impulsor de ello, tan innato como implacable, su motivación desde la infancia por analizar, profundizar y comprender, al máximo, mediante la directa observación, la cognición animal, unido mayormente a un impulso tan humanitario como sólido e igualmente innato, por incrementar progresivamente la preservación y el salvamento de las vidas de los seres que pueblan este planeta, respecto a lo cual manifestó que seguirá interviniendo activamente y al máximo posible hasta su última exhalación.

Web oficial del Método Arcón: www.metodoarcon.org

