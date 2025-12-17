La Inteligencia Artificial se consolida como la palanca estratégica para las empresas en 2026

Con el cierre del ejercicio, las empresas se enfrentan a un escenario de transformación sin precedentes impulsado por la Inteligencia Artificial. La irrupción de modelos más potentes y versátiles, capaces de integrarse de manera natural en la toma de decisiones y en la generación de conocimiento, obliga a las organizaciones a repensar sus procesos internos y estrategias de innovación. Adaptarse a este contexto es una cuestión de sostenibilidad competitiva: las empresas que sepan incorporar estas herramientas de manera inteligente, equilibrando tecnología, talento y ética, estarán mejor posicionadas para liderar en un mercado cada vez más dinámico y exigente.

Esta transformación se refleja claramente en los datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad: casi la mitad de las empresas españolas con más de 249 empleados ya utilizó tecnologías de IA en 2024, lo que supone un aumento de cerca de 11 puntos porcentuales respecto a hace tres años, y evidencia cómo la adopción tecnológica se acelera en las organizaciones de mayor tamaño. Al mismo tiempo, el 78% de los encuestados considera que su empresa debería proporcionarles las herramientas necesarias y la formación para trabajar con las tecnologías digitales más recientes. Unas cifras que revelan que la competitividad futura se apoyará tanto en la incorporación de herramientas avanzadas como en la capacidad de las empresas para integrar de manera estratégica tecnología y capital humano.

«2026 será un año decisivo para las empresas, en el que la Inteligencia Artificial dejará de ser un elemento experimental para convertirse en una palanca real de competitividad, obligando a repensar procesos, modelos de trabajo y la forma en la que se toman las decisiones. Solo las organizaciones que apuesten por integrar la IA con una visión clara y centrada en las personas estarán preparadas para afrontar un entorno cada vez más cambiante. Desde The Valley, acompañamos a empresas y profesionales en este proceso, ayudándoles a desarrollar las capacidades necesarias para aprovechar el potencial de la IA, formar a sus equipos y construir una cultura de innovación sostenible que impacte en el negocio. «, señala Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley.

En este contexto, los expertos de The Valley, institución educativa especializada en business & tech y parte del Grupo Educativo UAX, han identificado la hoja de ruta que deben seguir las empresas en 2026 para consolidar su transformación digital y maximizar el impacto de la Inteligencia Artificial: