Konecta y SPEEEX sellan una alianza clave en Kosovo para ofrecer servicios nearshore multilingües de CX

Konecta, líder mundial en transformación de la experiencia del cliente (CX) y servicios digitales, ha anunciado la firma de una alianza estratégica con SPEEEX, una de las principales compañías de BPO de Kosovo. El acuerdo tiene como objetivo ofrecer soluciones nearshore innovadoras de CX multilingüe y servicios digitales a clientes de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) y Europa.

El hub de operaciones en Kosovo actuará como un centro de prestación de servicios clave, con especial foco en soluciones de alta calidad en alemán, además de en inglés, francés e italiano. De esta manera, se lograrán interacciones complejas e impulsadas por tecnologías avanzadas.

Tras dos años de desarrollo conjunto de proyectos, ambas compañías alinean fines estratégicos comunes, reforzando de forma significativa sus capacidades europeas de BPO y servicios digitales, al combinar la escala, madurez operativa y experiencia en transformación digital de Konecta con la sólida capacidad nearshore y multilingüe de SPEEEX.

Kosovo: una elección estratégica

Kosovo se ha convertido en un destino de delivery decisivo, gracias a una combinación de ventajas competitivas. El país cuenta con una fuerza laboral joven y cualificada, con competencias multilingües y digitales. Igualmente, su ecosistema empresarial en desarrollo, infraestructura moderna y adopción tecnológica permiten un entorno estable y escalable para las operaciones de servicios. Así, esta combinación de talento, accesibilidad y madurez operativa ha sido un factor clave para la expansión de Konecta en esta región.

Impulsar la transformación digital y la excelencia en CX multilingüe en Europa

Konecta y SPEEEX comparten la visión de impulsar la transformación digital y redefinir el futuro de la Experiencia del Cliente. Como parte de su plan Katalyst, anunciado el año pasado, Konecta lidera un proceso integral de transformación que incluye el desarrollo de competencias en IA y la firma de alianzas estratégicas con socios, como Google Cloud, AWS, CrewAI y Uniphore. Al combinar enfoques centrados en las personas y la irrupción tecnológica, la compañía continúa ofreciendo soluciones innovadoras impulsadas por la tecnología, al mismo tiempo que mantiene relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes, reflejadas en una tasa de renovación del 96%.

Por su parte, SPEEEX aporta amplias capacidades en idiomas europeos a esta colaboración, actuando como el mayor proveedor de servicios empresariales con tecnología de Kosovo, con una fuerza laboral de 2.500 empleados a tiempo completo distribuidos en cinco sedes de primer nivel en Prishtina (sede central, donde cuenta con 2 centros), Vushtrri, Ferizaj y Prizren. Además, alrededor del 80% de sus servicios se prestan en un alto nivel de alemán, complementados con soluciones de calidad en inglés e italiano, así como un gran dominio del francés. Todas las operaciones se realizan completamente in situ, en oficinas modernas equipadas con tecnología avanzada, lo que garantiza una excelencia constante en el servicio.

«Esta alianza refuerza la ambición de Konecta por ofrecer servicios de alta calidad y escalables a los clientes en los mercados de habla germana y el resto de Europa. Resulta especialmente valiosa al ampliar la capacidad en operaciones en alemán que requieren un modelo de entrega 100% presencial. Como socio global de confianza, confío plenamente en que podremos ofrecer el mayor nivel de servicio desde Kosovo», afirmó Yasin Uslu, director general de Konecta para los mercados de Europa Central y del Este.

«La alianza con Konecta es un motivo de gran orgullo en SPEEEX. Refleja la confianza que los líderes globales depositan en su gente, la cultura y la calidad del servicio que ofrecen cada día. Junto a Konecta, se ofrecerán soluciones de experiencia del cliente a nivel mundial, impulsadas por el talento y la dedicación de nuestros equipos en Kosovo. Sobre todo, esta unión se basa en valores compartidos y en la ambición de crecer juntos. Se espera con entusiasmo un camino muy exitoso por delante,» añade Fikret Murati, fundador y CEO de SPEEEX Inc.