Mediktor, seleccionada por INNOPASS como solución innovadora para apoyar la sanidad pública catalana

Mediktor, solución de triaje digital basada en inteligencia artificial, ha sido seleccionada como una de las 10 soluciones innovadoras de la BioRegión de Cataluña en la primera convocatoria del programa INNOPASS, una iniciativa impulsada por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de Biocat y CatSalut, para acelerar la incorporación de innovación al sistema público de salud.

Este proceso reconoce la madurez tecnológica de Mediktor, su valor clínico y su potencial impacto en áreas prioritarias del sistema sanitario, especialmente en la correcta orientación de los pacientes dentro del circuito asistencial. Mediante tecnología de triaje clínico digital, Mediktor evalúa síntomas, estima el nivel de urgencia y deriva al paciente al nivel asistencial más adecuado.

¿Cuál es el impacto real?

Esta validación institucional se produce en un contexto de alta presión asistencial, marcado por el actual brote estacional de gripe y otras infecciones respiratorias, que está provocando un aumento significativo de la demanda y una mayor saturación de los servicios de urgencias hospitalarias.

En este escenario, soluciones digitales como Mediktor se presentan como un elemento clave para reducir la presión asistencial. Experiencias previas y despliegues ya realizados muestran que el uso de Mediktor puede contribuir a reducir hasta un 10% las visitas innecesarias a urgencias, liberando horas de personal asistencial para que se centren en los pacientes graves y ayudando a descongestionar hospitales.

«El triaje digital es una herramienta fundamental para garantizar que cada paciente acceda al nivel asistencial adecuado en el momento adecuado. La evidencia generada hasta la fecha demuestra que una correcta orientación puede evitar visitas innecesarias a urgencias sin comprometer la seguridad del paciente, algo especialmente relevante en períodos de alta demanda asistencial como los actuales», señala Oscar Garcia-Esquirol, CMO de Mediktor.

Mediktor cuenta ya con la confianza de entidades públicas y privadas, incluyendo hospitales, aseguradoras y organizaciones sanitarias, tanto a nivel nacional como internacional. Su participación en INNOPASS permitirá seguir adaptando la solución a las necesidades específicas de la sanidad pública catalana y facilitar su futura implementación a mayor escala. «Ser seleccionados por INNOPASS supone un respaldo clave por parte del sistema público de salud y una clara señal de confianza en la solidez de nuestra tecnología. Nuestro objetivo es ayudar a construir un sistema sanitario más sostenible, en el que el triaje digital permite reducir la presión asistencial y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales», afirma Cristian Pascual, CEO de Mediktor.

Con esta selección, Mediktor refuerza su compromiso con la innovación responsable, la colaboración hospitalaria y la mejora continua del sistema sanitario, contribuyendo a una atención más eficiente, accesible y centrada en el paciente.

Mediktor es una plataforma basada en IA que guía a los pacientes a lo largo de su proceso de atención médica y apoya a los profesionales de la salud en la toma de decisiones en más de 30 países y más de 50 millones de pacientes. Cuenta con partners de primer nivel como Mayo Clinic y AWS, permite el triaje mediante conversaciones empáticas en 19 idiomas.

mediktor.com