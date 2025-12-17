Yokono refuerza su apuesta por Marruecos con dos tiendas propias y un plan de cuatro aperturas en 2026

Yokono, marca española de calzado, sitúa Marruecos en el centro de su estrategia de expansión internacional con un modelo de tiendas propias que ya es una realidad: la compañía opera actualmente con dos establecimientos en el país, ubicados en Rabat y Casablanca, y prevé la apertura de cuatro nuevas tiendas durante 2026. Esta hoja de ruta refuerza el posicionamiento de Yokono en un mercado estratégico y marca el inicio de una etapa de crecimiento sostenido a nivel internacional.

La decisión de impulsar el retail propio en Marruecos responde a la voluntad de la marca de construir presencia a largo plazo, acercarse al consumidor local y ofrecer una experiencia de compra alineada con su identidad. Con Rabat y Casablanca como puntos de partida, Yokono avanza en un plan que combina expansión física con el desarrollo del negocio internacional a través del canal wholesale y el e-commerce.

«Marruecos es un mercado clave para Yokono. Nuestra presencia con tiendas propias nos permite estar más cerca del cliente y reforzar la marca desde el terreno. Haber arrancado con Rabat y Casablanca y planificar cuatro aperturas más en 2026 es una señal clara del compromiso con este proyecto», señala José María Segura Sánchez, presidente y fundador de Yokono.

Wholesale en España y Europa: impulso para el crecimiento internacional

En paralelo a la expansión en Marruecos, Yokono consolida el desempeño del canal wholesale en España y Europa, con una previsión de crecimiento del 20% en facturación de cara a 2026. La compañía destaca también el dinamismo del canal multimarca: las ventas en tiendas multimarca y las reposiciones se sitúan en su nivel más alto desde 2019, reforzando la fortaleza de su red de distribución.

Online: crecimiento y mejora de la rentabilidad

El canal online de Yokono ha crecido un 21% en facturación. En este ámbito, la compañía registra un aumento del beneficio del 10% (canal e-commerce), impulsado por el incremento de las ventas de exportación y por la optimización de procesos logísticos, orientados a mejorar eficiencia y servicio.

Próximos pasos: más países, Sudamérica y crecimiento en Estados Unidos

Tras el despliegue en Marruecos, Yokono seguirá avanzando en su internacionalización con la apertura en más países mediante tiendas propias. Además, la compañía prevé reforzar su entrada y crecimiento a través de online y wholesale en Sudamérica y mantiene una previsión de crecimiento en Estados Unidos.