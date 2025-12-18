Ascension Advisory cierra una operación de ‘sale leaseback’ industrial en Toledo para OpenGate Capital

Ascension Advisory se complace en anunciar el cierre con éxito de una operación industrial de sale leaseback (venta con arrendamiento posterior) en Toledo, España, realizada en nombre de Aluminium Solutions Group (ASG), compañía participada por OpenGate Capital.

Aluminium Solutions Group es una empresa industrial especializada en extrusión de aluminio y soluciones de aluminio de valor añadido, que presta servicio a diversos mercados industriales y comerciales en toda Europa. OpenGate Capital es una firma global de private equity especializada en la adquisición y gestión de compañías para crear nuevo valor mediante mejoras operativas, innovación y crecimiento.

La transacción ha incluido una instalación industrial de 44.026 metros cuadrados, ubicada sobre una parcela de 56.330 metros cuadrados, que constituye un activo productivo crítico para las operaciones de ASG en España, Extrusiones de Toledo (EXTOL). Como parte del sale leaseback, EXTOL firmó un nuevo contrato de arrendamiento a largo plazo triple neto, lo que le permite mantener el control operativo total del activo clave mientras libera un importante valor inmobiliario para el negocio.

Los fondos obtenidos en la operación se destinaron a reforzar el balance de ASG y a proporcionar mayor flexibilidad financiera para apoyar iniciativas operativas y el crecimiento a largo plazo.

La planta de Toledo desempeña un papel central dentro de la huella industrial de ASG y cuenta con una ubicación estratégica, con una sólida conectividad logística y acceso a los principales mercados europeos. El contrato de arrendamiento incluye actualizaciones anuales de la renta y está respaldado por una sólida garantía corporativa, lo que aporta estabilidad a largo plazo y una adecuada alineación entre el inquilino y el inversor inmobiliario.

«Esta operación refleja nuestro enfoque continuo en fortalecer a las compañías de nuestra cartera mejorando su eficiencia de capital, al tiempo que preservamos la flexibilidad operativa de los negocios», señaló Stéphane Feldmann, Principal de OpenGate Capital.

«Las operaciones de sale leaseback bien estructuradas como esta permiten a las compañías respaldadas por private equity optimizar su estructura de capital y redirigir recursos hacia usos con mayor retorno dentro del negocio. Esta transacción demuestra cómo el inmobiliario puede aprovecharse estratégicamente para apoyar iniciativas de crecimiento, modernización y eficiencia operativa, preservando al mismo tiempo la flexibilidad en la gestión diaria», afirmó Chelsea Mandel, Managing Director de Ascension Advisory.

«A nivel global, las firmas de private equity están utilizando cada vez más el sale leaseback como una estrategia clave de cartera para aflorar valor y respaldar el crecimiento de sus compañías participadas», añadió.

El equipo de Ascension Advisory llevó a cabo un proceso competitivo de comercialización con la participación de múltiples inversores interesados y, finalmente, seleccionó a Serris Reim, en nombre de SOGENIAL Immobilier, como adjudicatario. Serris Reim estuvo representada por Colliers España, bajo la dirección de Oriol Gual y su equipo.

Oriol Gual, director nacional de Industrial & Logística de Colliers, comentó: «Las operaciones de sale & leaseback permiten a los inversores inmobiliarios acceder a activos industriales estratégicos con inquilinos sólidos y contratos a largo plazo, garantizando flujos de caja estables y retornos atractivos. En el contexto de la reindustrialización de Europa, este tipo de inversiones combinan seguridad, exposición a sectores productivos y creación de valor sostenible».

Sobre Ascension Advisory

Ascension Advisory™ es una firma global de asesoramiento especializada en operaciones de sale leaseback inmobiliario y transacciones de M&A para patrocinadores financieros, firmas de private equity y empresarios.

Con un equipo con experiencia en private equity, banca de inversión, consultoría estratégica e inversión inmobiliaria, Ascension ofrece una ejecución experta y soluciones estratégicas tanto en operaciones inmobiliarias como corporativas. Ya sea en la venta de un negocio, una adquisición estratégica o la liberación de capital mediante un sale leaseback, Ascension ayuda a sus clientes a maximizar el valor y a impulsar el crecimiento a largo plazo.

Sobre OpenGate Capital

OpenGate Capital es una firma global de private equity especializada en la adquisición y gestión de compañías para crear nuevo valor a través de mejoras operativas, innovación y crecimiento.

Con sedes en Nueva York y París, OpenGate lleva transformando empresas desde 2005. Sus profesionales cuentan con la experiencia necesaria para adquirir, integrar, operar, desarrollar y escalar negocios de éxito. Hasta la fecha, OpenGate ha realizado más de 50 adquisiciones plataforma en Norteamérica y Europa.

Más información en www.opengatecapital.com.