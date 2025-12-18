Meliá y OK Mobility se alían para potenciar la experiencia de viaje de sus clientes más fieles

OK Mobility y Meliá Hotels International han alcanzado una nueva alianza estratégica que permitirá a los miembros del programa de fidelización MeliáRewards acumular puntos al reservar un vehículo a través de la plataforma de movilidad global. Este acuerdo consolida la apuesta de ambas compañías por generar experiencias de viaje más integradas y con ventajas añadidas para sus clientes más fieles.

A partir de ahora, los miembros del programa de la cadena hotelera podrán sumar 6 puntos por cada euro o dólar invertido en reservas de alquiler de vehículos realizadas a través de la web de OK Mobility. Este beneficio es válido en cualquiera de las más de 70 Stores que OK Mobility opera en 17 países de cuatro continentes.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la sede central de OK Mobility en Palma de Mallorca, donde su Fundador y Presidente Ejecutivo, Othman Ktiri, ha recibido al Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

Para Othman Ktiri, esta alianza «representa un hito relevante en nuestra misión de integrar servicios que simplifiquen y mejoren la experiencia del cliente, conectando su movilidad con su estancia hotelera de manera natural y eficiente«.

Por su parte, Gabriel Escarrer ha subrayado que esta colaboración «refuerza la propuesta de valor de MeliáRewards, ampliando las oportunidades de acumulación de puntos y consolidando nuestro compromiso con la experiencia del cliente, acompañándolo en todas las etapas de su viaje«.

Tanto OK Mobility como Meliá comparten origen en Mallorca y forman parte de Exceltur, asociación presidida por Gabriel Escarrer que agrupa a las principales empresas del sector turístico español y promueve un modelo de turismo responsable y sostenible.

Este acuerdo alcanzado, además de generar nuevas oportunidades de valor para los clientes más fieles del grupo hotelero, refuerza su posicionamiento competitivo dentro del sector turístico y su apuesta por continuar estableciendo colaboraciones que amplíen la propuesta de valor a sus clientes, ofreciendo experiencias de viaje cada vez más integrales y globales.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, la compañía cuenta con más de 70 Stores y 7 Showrooms en 17 países. A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global. Actualmente, más de 850 personas forman parte de la plantilla de OK Mobility.

Sobre Meliá

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International ha construido una trayectoria sólida a lo largo de casi setenta años, posicionándose como uno de los grupos hoteleros más relevantes del mundo. Este liderazgo se ve respaldado por reconocimientos como el de empresa hotelera más sostenible de Europa (S&P Global) y Top Employer Large Enterprise 2025, reflejo de su compromiso con la sostenibilidad, el talento y la excelencia operativa. Actualmente, contamos con más de 400 hoteles en los principales destinos internacionales, operando bajo nueve marcas que responden a distintos estilos de viaje y segmentos de cliente.