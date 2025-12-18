La red ICEX Alumni consolida 50 años de talento que cruza fronteras con más de 9.000 profesionales

La comunidad ICEX Alumni ha celebrado en el Auditorio de ICEX España el acto de clausura del 50 aniversario de las Becas ICEX, un encuentro que ha puesto en valor medio siglo de impulso al talento español en los mercados internacionales. Bajo el lema «50 años de talento que cruza fronteras», la jornada ha reunido a 150 personas entre exbecarios, representantes de la Administración, del Máster ICEX–CECO y directivos de empresas líderes en internacionalización.

Desde 1975, las Becas ICEX han formado a más de 9.000 jóvenes especializados en internacionalización y comercio exterior, impulsando la proyección exterior de la economía española. El programa mantiene una alta empleabilidad: el 90 % de los exbecarios encuentra trabajo al finalizar la beca y el 86 % accede a contratos indefinidos.

Del expediente al relato personal: «Encuentros en la 3ª Fase»

La jornada arrancó con la intervención de Joaquín Fernández de Piérola, Premio ICEX Alumni, quien dio paso a José Mª Blasco, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad en ICEX y encargado de la apertura del acto. A continuación, comenzaron las conexiones en directo con los clubs ICEX Alumni en Washington, Hong Kong y varios países europeos.

El eje central fue el panel «Encuentros en la 3ª Fase – Historias que cruzan fronteras», un diálogo entre exbecarios y representantes empresariales sobre cómo la experiencia ICEX ha influido en sus carreras. Moderado por Juan Luis Manfredi, catedrático y exbecario ICEX, reunió a distintas generaciones para analizar la evolución de las carreras internacionales, los cambios en la empresa española y el papel actual de la red Alumni.

El panel comenzó con la ponencia de Gustavo Mata Fernández-Balbuena sobre estrategias de internacionalización en la era postglobal y la importancia del networking entre exbecarios. A continuación, se celebraron los encuentros entre exbecarios, miembros del Consejo Asesor de ICEX Alumni y empresas, con la participación de Myriam Caro, Antonio Bonet, Marta Blanco, Maribel de Luis, María Jesús González Espejo, Carlota López Cebrián, Félix García-Giralda, José María Cubillo y Felipe Ruano, quienes compartieron experiencias sobre innovación, transformación económica, liderazgo y diplomacia económica.

Una comunidad que se ve y se escucha en tiempo real

El encuentro incluyó conexiones en directo con clubs ICEX Alumni en Washington, Hong Kong y Bruselas, en las que compartieron cómo se organizan y acompañan a las nuevas promociones. De este modo, el acto en Madrid se convirtió en un punto de conexión entre voces y experiencias de distintos continentes, reflejando el carácter global de una red que ya agrupa a más de 9.000 exbecarios.

Durante la jornada se proyectaron imágenes de los eventos conmemorativos del 50º aniversario y se entregó el Premio Anual ICEX Alumni (V edición). Las intervenciones finales corrieron a cargo de Juan Luis Gascó, en representación de ICEX Alumni, y de Elisa Carbonell, Consejera Delegada de ICEX.

Un cierre con la vista puesta en los próximos 50 años

La clausura puso el foco en el futuro. Juan Luis Gascó destacó que «estos 50 años demuestran que las becas ICEX no solo impulsan carreras individuales, sino que han dado lugar a una comunidad que se ayuda y se abre puertas mutuamente en todo el mundo».

Este medio siglo de programa demuestra que la internacionalización requiere talento preparado y comunidades sólidas que lo acompañen a lo largo del tiempo.

El acto finalizó con un espacio de networking en el Auditorio, donde distintas promociones pudieron reencontrarse o iniciar nuevos contactos. Lejos de ser un punto final, este cierre confirma que la comunidad ICEX Alumni seguirá creciendo y tejiendo conexiones entre personas, empresas e instituciones que comparten una misma experiencia de origen: haber iniciado su carrera profesional cruzando fronteras.