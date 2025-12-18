‘Seis Sentidos’: nace un marketplace de economía social para impulsar la venta responsable en España

Este mes de diciembre ha comenzado su actividad un nuevo marketplace nacional orientado a facilitar el acceso al mercado y la comercialización de productos y servicios con valores. La promotora ha sido la Fundación Nexo, que ha podido ponerlo en marcha gracias a las ayudas PERTE del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seis Sentidos reúne en una única plataforma a empresas sociales con dificultades para abrir canales de comercialización y las acompaña en el proceso de venta. Inspirado en el Mercado Social de REAS y en el marketplace catalán La Zona, nace con vocación de facilitar coherencia social en toda la cadena de valor.

«En estas fechas navideñas en que los valores pasan a un primer plano, los consumidores han de ser conscientes de que hay productos y servicios que los respetan en todos los sectores», cuenta su directora Julia Czutta Muñoz.

Este lanzamiento llega en un momento en el que la reforma de la Ley de Economía Social ha reforzado el reconocimiento económico del sector, que en 2024 contaba con 70.010 empresas en España. «A la economía social le cuesta mucho escalar sus mercados más allá de la proximidad, por lo que crecer para estas empresas no es sencillo. A lo largo de su trayectoria han observado como ‘vender’ productos y servicios desde la coherencia con una economía que ponga a la persona y el planeta en el centro es una de las barreras para la Economía Social».

Se trata de trasladar a la empresa el concepto ‘consumo responsable’ y convertirlo en ‘venta responsable’. Concienciar de que para que la Economía cambie también ha de hacerlo la forma en que se vende minimizando los impactos al medio ambiente y extendiendo el consumo responsable allá donde no llegan las empresas sociales «y para ello lo mejor es mutualizar los esfuerzos, trabajar en red y, por supuesto, comenzar porque las propias empresarias y trabajadoras de la economía social consuman social también».

«Hasta ahora era muy complicado mantener la coherencia social en toda la cadena de valor, pero cada vez hay más iniciativas sociales, por ejemplo, de logística y distribución o de estrategia y comunicación empresarial. Los proveedores han de ser sociales también», insisten desde la Fundación Nexo.

Fundación Nexo acompaña el marketplace Seis Sentidos con su área de formación a empresas en gestión económica, venta social, comunicación solidaria y gestión de las relaciones con las personas.

SEIS SENTIDOS EN DATOS

El marketplace ofrece productos y servicios en categorías como moda, libros, decoración, cosmética, bebidas, alimentación, limpieza, gourmet y servicios profesionales. En su lanzamiento cuenta con 16 tiendas activas y servicio de seguimiento de pedidos.

Entre sus proveedores hay empresas de inserción, cooperativas de cuidados, proyectos ecológicos, artesanía y distribución social.

Vídeo de campaña:

https://www.instagram.com/reel/DSaGdRkAqOs/?igsh=MWs4aGs2dGxvaGtvOQ==