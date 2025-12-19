Air T, Inc. anuncia el cierre de la adquisición de Regional Express

Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) se complace en anunciar el cierre con éxito de la adquisición de Regional Express Holdings Limited (Rex), la principal aerolínea regional de Australia. Air T pasa a ser propietaria del 100 % de Rex y espera con ilusión el inicio de una nueva etapa para la compañía y para las comunidades regionales a las que presta servicio en todo el país.

La transacción incluye una estructura de financiación integral diseñada para respaldar las operaciones de Rex y su crecimiento futuro:

Air T proporciona una línea de crédito de 50 millones de dólares australianos, financiada por uno de sus socios inversores. Se prevé que Rex utilice esta financiación para reincorporar plenamente su flota al servicio, pasando de aproximadamente 31 aeronaves operativas en la actualidad a 45 en los próximos dos años.

La Commonwealth de Australia continuará siendo acreedor garantizado de Rex.

Rex dispondrá además de un préstamo adicional no dispuesto de 60 millones de dólares australianos por parte de la Commonwealth de Australia, destinado a apoyar la modernización de su flota actual de Saab 340 y las operaciones generales.

Este esquema de financiación refleja el enfoque colaborativo adoptado por Air T, la Commonwealth de Australia y otros grupos de interés para garantizar la viabilidad de Rex a largo plazo y su continuidad como proveedor esencial de servicios a las regiones australianas. Un Rex sólido es positivo para Australia.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Rex a Air T y de continuar con la importante labor de fortalecer la aviación regional en Australia», afirmó Nick Swenson, consejero delegado de Air T, Inc. «Rex presta servicio a comunidades que dependen de una conectividad aérea fiable, y estamos comprometidos a garantizar que la aerolínea opere de forma sostenible a largo plazo. Esta adquisición encaja con nuestra estrategia de invertir en negocios aeronáuticos esenciales, con sólidos fundamentos, equipos directivos de primer nivel y un papel relevante en sus mercados».

Por su parte, Neville Howell, consejero delegado de Regional Express, comentó: «La adquisición por parte de Air T no solo supone la resolución de una etapa compleja, sino el inicio de una nueva fase revitalizada. Es el resultado de una planificación disciplinada, decisiones basadas en principios y un compromiso inquebrantable con las comunidades regionales a las que servimos. Avanzamos con fortaleza y claridad renovadas, definidos no por las turbulencias del pasado, sino por las oportunidades que se abren ante nosotros.

Al mirar hacia adelante, seguiremos fieles a nuestra esencia. Somos una aerolínea con la responsabilidad de conectar a los australianos, y afrontaremos este nuevo capítulo con el mismo pragmatismo, cuidado y determinación que nos guiaron durante los retos anteriores. Esta alianza no redefine a Rex; refuerza nuestra capacidad para cumplir el propósito que siempre nos ha definido: servir a las regiones que nos vieron nacer, con el corazón firmemente anclado en el territorio».

Air T y Rex agradecen el apoyo y la colaboración de los administradores, la Commonwealth de Australia, los acreedores de Rex y todas las partes implicadas a lo largo de este proceso.

Nota sobre preguntas de los grupos de interés

Si hay preguntas relacionadas con este comunicado u otros asuntos de Air T, se puede utilizar la herramienta interactiva de preguntas y respuestas a través de Slido.com, accesible desde el sitio web de Air T, para enviar las consultas. La intención es mantener ese enlace abierto y disponible para las preguntas de los accionistas. Las preguntas enviadas a través de Slido se responderán en directo y por escrito durante la Junta General Anual, así como mediante respuestas escritas con periodicidad trimestral. Hay que tener en cuenta que los requisitos legales y prácticos impiden responder a todas las preguntas publicadas, si bien se procurará atender todas aquellas que sean razonables y relevantes.

Sobre Air T, Inc.

Fundada en 1980, Air T Inc. es un holding de empresas y activos financieros sólidos, independientes entre sí pero interrelacionados. Sus principales segmentos incluyen carga aérea nocturna, venta de equipos de apoyo en tierra, motores y piezas para reactores comerciales, así como otras actividades corporativas. La compañía busca ampliar, reforzar y diversificar el flujo de caja por acción después de impuestos. Su objetivo es desarrollar sus negocios principales y, cuando resulta oportuno, expandirse hacia sectores adyacentes u otros ámbitos, generando crecimiento y superando desafíos mientras aporta valor significativo a todos sus grupos de interés. Para más información, visitar www.airt.com.

Sobre Rex

Fundada en 2002, Rex es la mayor aerolínea regional independiente de Australia y presta servicio a comunidades regionales y remotas en todos los estados del país. Rex opera la mayor flota mundial de aeronaves Saab 340, con más de 1.000 vuelos semanales.

Además de la aerolínea, el Grupo Rex incluye dos centros profesionales de formación de pilotos —la Australian Airline Pilot Academy (AAPA) en Wagga Wagga (Nueva Gales del Sur) y Ballarat (Victoria)—, así como la instalación de mantenimiento y revisión de hélices Australian Aerospace Propeller Maintenance (AAPM), con sede en Dingley, Victoria.