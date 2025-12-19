Jungheinrich abre un nuevo almacén de recambios en Madrid, reforzando su logística en el sur de Europa

Jungheinrich amplía su red logística internacional de servicio al cliente y abre un nuevo almacén de recambios en Madrid el 15 de diciembre de 2025. Con esta inversión, la compañía marca un nuevo hito en su estrategia de posventa, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y la atención al cliente en la distribución de recambios en el sur de Europa. El objetivo es aumentar la calidad del servicio, acortar los plazos de entrega y mejorar la disponibilidad de piezas de recambio para los clientes de España y Portugal. Esto se ha traducido en una reducción del 20% de las emisiones de carbono, lo que contribuye a la Estrategia 2030+ de la compañía.

El nuevo centro de distribución regional de Madrid está diseñado como un centro de distribución clásico. Con una superficie de 1.700 metros cuadrados, dispone de espacio para unas 8.000 unidades de almacenamiento y 2.304 estanterías para palets, además de más de 11.000 espacios para el almacenamiento de piezas pequeñas. Con un equipo de 18 empleados, el almacén garantizará la distribución de recambios en el sur de Europa.

Las operaciones comenzarán en varias etapas: tras el almacenamiento inicial a finales de noviembre, las operaciones de salida arrancarán el 15 de diciembre de 2025. Los clientes se beneficiarán de un nivel de servicio acordado del 99% y una disponibilidad del 90%, lo que significa que la Península Ibérica podrá abastecerse en un día y, tanto los archipiélagos de España como Portugal, como máximo, al segundo día.

El diseño del almacén es intencionadamente flexible y sencillo para permitir una rápida adaptación a los cambios en los procesos y tipos de producto. Es especialmente adecuado para la preparación manual de pedidos y volúmenes más pequeños. Los clientes se beneficiarán de plazos de entrega más rápidos y una mejor distribución de recambios. “Con el nuevo centro de recambios en Madrid, estamos dejando clara nuestra proximidad al cliente y la calidad del servicio”, afirma Mathias Lentfer, Vicepresidente de Postventa de Jungheinrich AG. “Nuestra inversión supone un paso más para no solo cumplir, sino superar las expectativas de nuestros clientes en el sur de Europa”.

El nuevo centro de recambios en Madrid forma parte de la Estrategia 2030+ de Jungheinrich. Con la optimización continua de la red logística de servicio al cliente y la introducción de procesos innovadores, la empresa seguirá marcando la pauta en la logística de recambios. Se prevén nuevas inversiones para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la red a principios del segundo trimestre de 2026.

Sobre Jungheinrich

Como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para la manipulación de materiales, Jungheinrich lleva más de 70 años desarrollando productos y soluciones innovadoras y sostenibles para los flujos de materiales. Como pionero del sector, la empresa familiar cotizada en bolsa está comprometida con la creación del almacén del futuro. En el ejercicio financiero de 2024, Jungheinrich y su equipo de más de 21.000 empleados generaron ingresos de cerca de €5.4 mil millones.