Atos, líder en los cuatro segmentos de transformación operativa con GenAI según NEAT 2025 de NelsonHall

Este posicionamiento de referencia pone de relieve el compromiso de Atos con la innovación y con la generación de valor tangible para las organizaciones a través de soluciones avanzadas de GenAI, destacando especialmente en el desarrollo de soluciones GenAI a medida, la comprensión de los requisitos de GenAI, el soporte de GenAI para la interacción con clientes y la prestación de servicios de procesos de negocio (BPS).

«Atos ha sido identificado como Líder en la transformación operativa habilitada por GenAI gracias a su sólida experiencia sectorial, al desarrollo de soluciones GenAI específicas por industria y a su capacidad para llevar a producción capacidades avanzadas de IA para sus clientes. Atos es uno de los pocos proveedores que ya ofrece soluciones de generación de imágenes en entornos productivos. Además, su flexibilidad en el alojamiento de soluciones de IA se ve reforzada por su gama de servidores BullSequana, que permite el entrenamiento de modelos y la inferencia tanto en el edge como en centros de datos», señala Mike Smart, Analista Sénior de Transformación de Operaciones en NelsonHall.

Atos, a la vanguardia de la transformación impulsada por GenAI

El informe NEAT de NelsonHall evalúa a los proveedores en función de su capacidad para ofrecer beneficios inmediatos y responder a las necesidades futuras de los clientes en procesos de transformación operativa habilitados por GenAI. La posición de liderazgo de Atos refleja su solidez a la hora de diseñar, implantar y gestionar soluciones GenAI personalizadas, adaptadas a los objetivos de negocio y a las particularidades de cada sector.

«Este reconocimiento pone de manifiesto nuestra capacidad para ayudar a los clientes a obtener beneficios inmediatos y alcanzar sus objetivos a largo plazo mediante soluciones GenAI personalizadas. Refuerza nuestro papel como socio capaz de ofrecer soluciones integrales de GenAI y de IA agéntica, apoyadas en la plataforma Atos Polaris AI», afirma Narendra Naidu, Global Head of Data & AI en Atos.

El análisis de NelsonHall identifica varias fortalezas diferenciales de Atos:

Amplia experiencia sectorial en el desarrollo de soluciones GenAI específicas por industria.

Capacidad demostrada para desplegar soluciones de generación de imágenes en entornos productivos.

Opciones flexibles de alojamiento, que incluyen despliegues on‑premise y en entornos híbridos.

Ambiciosa estrategia de capacitación de la plantilla, con el objetivo de alcanzar un 100 % de concienciación en GenAI entre los empleados antes de finales de 2025.

NelsonHall destaca asimismo que Atos ha desarrollado más de 800 casos de uso de GenAI, con un fuerte enfoque en los sectores financiero, industrial, sanitario y de la administración pública.

Dirección estratégica y perspectivas de futuro

Para reforzar aún más su posición de liderazgo, Atos está priorizando:

Contratos de transformación a gran escala apoyados en soluciones sectoriales.

Servicios de consultoría de negocio y tecnología para identificar oportunidades de adopción de GenAI.

Modelos de venta apoyados en alianzas con los principales proveedores tecnológicos, como Azure, AWS, GCP, SAP, Salesforce, ServiceNow, Databricks, Snowflake y ESRI.

Diferenciación basada en propiedad intelectual mediante soluciones GenAI e IA agéntica preconfiguradas.

Oferta integral de GenAI y experiencia sectorial

Atos lanzó su programa acelerador de GenAI a finales de 2023, ofreciendo a sus clientes servicios de consultoría de extremo a extremo, soluciones horizontales y verticales, así como un conjunto modular de aceleradores. La plataforma Atos Polaris AI, presentada a principios de este año, es un framework independiente de la nube y de los modelos LLM que acelera el diseño y la implantación de soluciones de GenAI, agentes de IA autónomos y soluciones sectoriales basadas en IA agéntica.

Entre las principales capacidades del porfolio GenAI de Atos destacan: