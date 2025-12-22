Healing Journey Thailand: campaña global de TAT para situar a Tailandia como destino de salud y bienestar

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) se encuentra en la fase final de preparación de «Healing Journey Thailand», una ambiciosa campaña global que se lanzará próximamente bajo la plataforma Experience Thailand: Celebrity & Lifestyle Stories. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de Tailandia como uno de los destinos líderes a nivel mundial en salud, bienestar, equilibrio y experiencias de viaje de alto valor.

Construida en torno al concepto central de «Experiencia Inolvidable» y el mensaje «La salud y el bienestar son el nuevo lujo», la campaña presentará a Tailandia como un auténtico santuario donde el bienestar integral, la cultura, la naturaleza y un estilo de vida refinado convergen para ofrecer experiencias restauradoras, significativas y transformadoras.

«Healing Journey Thailand» estará dirigida principalmente a viajeros internacionales de nivel socioeconómico medio-alto y alto procedentes de mercados de larga distancia, incluidos América, Europa y Oriente Medio. Con un claro enfoque en el turismo de lujo, la campaña pondrá en valor la amplia y diversa oferta del país, que abarca desde el arte y la cultura, la gastronomía y el bienestar, hasta grandes festivales y experiencias de estilo de vida inmersivas, impulsadas por celebridades de proyección internacional e influencers de prestigio global.

Uno de los hitos más destacados de la campaña será la colaboración con el cantautor británico Henry Moodie, quien guiará a los espectadores a través de un emblemático viaje basado en el concepto 5R: Retiros, Rituales, Relatos visuales, Ritmos y Relaciones. Esta narrativa se articulará en torno a cinco pilares turísticos cuidadosamente seleccionados: turismo gastronómico; turismo cultural y de moda; deporte y estilo de vida al aire libre; retiros de bienestar y naturaleza; y destinos sostenibles y ecológicos.

El sur de Tailandia, con enclaves como Krabi y Trang, tendrá también un papel protagonista mediante un exclusivo reportaje de moda de lujo, concebido para su publicación en las principales revistas internacionales de estilo de vida y en una selección de revistas de aerolíneas de primer nivel.

Con el fin de maximizar la visibilidad internacional, TAT prevé además el desarrollo de alianzas estratégicas con AXN Asia y destacados medios internacionales como WWD US y Condé Nast Traveller, con el objetivo de inspirar a viajeros que buscan experiencias de viaje con propósito, seguras y de la más alta calidad.

Según la Sra. Thapanee Kiatphaibool, Gobernadora de la Autoridad de Turismo de Tailandia: «Healing Journey Thailand refleja nuestro firme compromiso de llevar el turismo tailandés más allá del ocio tradicional. Queremos compartir con el mundo la armonía única que existe en Tailandia entre bienestar, cultura y naturaleza, invitando a los viajeros a reconectar consigo mismos, recuperar el equilibrio y vivir experiencias verdaderamente plenas».

El lanzamiento global oficial de «Healing Journey Thailand» está previsto para el 13 de enero de 2026 y reafirma la apuesta continuada de Tailandia por redefinir el concepto de viaje de lujo a través de la salud y el bienestar, el propósito y las experiencias inolvidables.