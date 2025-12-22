Esta Navidad, Aiper lleva la limpieza inteligente a los hogares con sus descuentos

Estas Navidades, Aiper, el fabricante mundial de robots limpiapiscinas innovadores e inalámbricos, presenta sus mejores ofertas para que la piscina luzca impecable incluso en invierno. Aiper ofrecerá descuentos de hasta el 40% en gran parte de su cartera de productos, sobre todo en los robots de la gama Scuba Series. Diseñados con la última tecnología en limpieza automática de piscinas, estos dispositivos garantizan un rendimiento impecable incluso durante los meses más fríos.

Scuba S1 2025: limpieza eficaz en solo 2,5 horas

El primer protagonista de estas ofertas es Scuba S1 2025, la versión actualizada del robot insignia Scuba S1. Este robot limpia en profundidad el fondo, la pared y la línea de flotación de piscinas de hasta 150 metros cuadrados en tan solo dos horas y media. El robot, que garantiza una limpieza rápida, constante y eficaz, está ahora disponible en la tienda oficial de Aiper y en Amazon por 549€, con 150€ de descuento.

Scuba X1: piscinas impecables con inteligencia y autonomía

Scuba X1 destaca por su sistema de navegación avanzada WavePath™ 3.0, capaz de adaptar las rutas de limpieza a las características de cada piscina. Su tecnología OmniSense, con detectores ultrasónicos, le permite identificar obstáculos y optimizar el recorrido. Con una autonomía de hasta 3 horas y una potente capacidad de succión, este modelo garantiza un rendimiento impecable. Podrás encontrar a Scuba X1 en Amazon por tan sólo 899€, con un ahorro de 600€.

Scuba X1 Pro Max: la limpieza de piscinas más premium

Scuba X1 Pro Max representa el tope de gama de la serie. Con una batería de mayor duración y nueve motores para una tracción superior, este robot lleva la limpieza a otro nivel al ocuparse del fondo, paredes y superficie de las piscinas. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper por 1.899€, con un descuento de 600€.

Las ofertas de Navidad estarán disponibles en la tienda oficial de Aiper y en su página oficial de Amazon del 11 al 25 de diciembre.