Parallel Society revela cartel para Lisboa 2026: una mezcla de géneros de pioneros culturales y tecnológicos

Parallel Society ha revelado la primera ola de artistas para su edición 2026 en Lisboa, Portugal. El evento de dos días comienza el 6 de marzo, y la música inicia el 7 de marzo con un programa que abarca la revolución del jazz británico (Moses Boyd), cultura experimental del bajo (Kode9, Calibre), avant-electrónica (Apparat) y embajadores culturales (Gilles Peterson), con muchos más actos aún por anunciar.

Un contrapunto centrado en la cultura frente a la consolidación corporativa que barre el panorama de festivales globales, Parallel Society es independiente, liderado por la comunidad y sin fines de lucro. Con más del 60 % del cartel proveniente del activo y diverso talento local de Lisboa, el evento apoya activamente las escenas musicales underground de la ciudad.

Antes del programa musical y cultural de Parallel Society en el Día 2, el Día 1, la «[un]conference», invita a pioneros locales e internacionales de tecnología cívica, investigadores, académicos, activistas y artistas a reimaginar la sociedad para la era digital. El programa comprende talleres, charlas, hackspaces y laboratorios culturales que exploran la autonomía comunitaria, privacidad, descentralización y cultura e infraestructura de código abierto.

Parallel Society es la culminación del trabajo de Logos, un movimiento para revitalizar la sociedad civil y defender las libertades con tecnología. Logos ha reunido una coalición para coorganizar ambos días de programación del evento, con miembros alineados que curan sus propios espacios dentro de las zonas temáticas del Día 1 y del cartel musical del Día 2.

Louisa Haining, directora de Curaduría, comentó lo siguiente sobre el enfoque de Parallel Society: «Creemos que la cultura y los festivales deben servir a las personas, no a las corporaciones. Parallel Society se construye como un bien común: un espacio abierto donde el sonido underground, la creatividad de base y nuevos imaginarios culturales y tecnológicos pueden prosperar. Con talento de esta profundidad y diversidad, tanto local como internacional, el evento se siente como la expresión humana de las tecnologías que construimos».

El acceso anticipado a Parallel Society ya está disponible.

Desde las comunidades de base de Lisboa hasta los pesos pesados internacionales, Parallel Society construye puentes entre los innovadores sonoros de Portugal y los pioneros globales. Refleja la energía DIY que construyó escenas underground: desde la radio pirata hasta los colectivos post-club.

Actos internacionales confirmados

Parallel Society reúne un elenco global de productores visionarios, DJs que moldean géneros y actos en vivo pioneros cuyos diversos enfoques encarnan la ética intercultural del evento:

Apparat (en vivo): del techno elegíaco a baladas orquestales profundas. Primera actuación en Portugal de nuevo material del próximo álbum A Hum of Maybe.

del techno elegíaco a baladas orquestales profundas. Primera actuación en Portugal de nuevo material del próximo álbum A Hum of Maybe. Gilles Peterson: Desde los años 80, Gilles Peterson ha desafiado géneros con su enfoque influenciado por el jazz, marcando tendencias musicales como presentador de radio, DJ de club, productor y curador de festivales.

Desde los años 80, Gilles Peterson ha desafiado géneros con su enfoque influenciado por el jazz, marcando tendencias musicales como presentador de radio, DJ de club, productor y curador de festivales. Calibre: Productor y DJ norirlandés, conocido por su influencia atemporal en drum and bass y downtempo, que realiza raras apariciones en vivo.

Productor y DJ norirlandés, conocido por su influencia atemporal en drum and bass y downtempo, que realiza raras apariciones en vivo. Kode9: Director del sello Hyperdub, autor publicado en MIT y figura seminal de la cultura del bajo.

Director del sello Hyperdub, autor publicado en MIT y figura seminal de la cultura del bajo. Moses Boyd: Una reunión de jazz, grime y afrofuturismo, Boyd redefine la batería en vivo e improvisación para la era electrónica con un nuevo espectáculo en vivo que presenta canciones del álbum Songs for Sinner.

Una reunión de jazz, grime y afrofuturismo, Boyd redefine la batería en vivo e improvisación para la era electrónica con un nuevo espectáculo en vivo que presenta canciones del álbum Songs for Sinner. Clark (AV): Artista de Warp Records que presenta un nuevo set audiovisual en vivo y álbum que difumina las líneas entre la energía de club y la composición abstracta.

Actos portugueses confirmados

Mostrando la riqueza del paisaje sonoro en evolución de Lisboa, el cartel portugués une innovadores underground y voces de la diáspora que capturan el espíritu híbrido e intransigente de la ciudad:

Maria Amor & Shcuro (Disco Paraíso).

Chima Isaaro.

Afrojamslx (en vivo).

Nelson Makossa.

Collective Unconscious (AV).

Coalición cultural

Co-curado con una coalición de organizaciones culturales con base en Lisboa, Parallel Society se apoya en sus comunidades y perspectivas para formar un programa verdaderamente colectivo:

Fábrica Moderna.

Rare Effect.

Manja.

Y más uniéndose.

Acerca de Parallel Society

Parallel Society es una convergencia intercultural independiente y sin fines de lucro, iniciada por Logos y organizada colectivamente por una coalición de comunidades, tecnólogos y activistas. Cada edición apoya ecosistemas culturales locales y deja infraestructura de código abierto y recursos compartidos. Es donde tecnólogos, artistas y activistas colaboran para imaginar nuevas infraestructuras culturales y sociales. Parallel Society Lisboa será la edición más grande hasta la fecha, con reuniones culturales anteriores en Zanzíbar y Bangkok.

Sitio web: https://ps.logos.co/. Instagram: https://www.instagram.com/parallelsocietyfestival/

Acerca de Logos

Logos es un movimiento social y un stack tecnológico descentralizado construido para revitalizar la sociedad civil. Construyen tecnología que permite a las personas crear sistemas de coordinación resilientes y soberanos. Logos proporciona herramientas para la libre asociación, libertad de expresión y autogobierno. El movimiento se moldea por principios compartidos cultivados a través de encuentros locales, grupos de acción en línea y campañas globales por la libertad digital, impulsadas por quienes se unen. Sitio web: https://logos.co/.