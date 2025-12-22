Sika convierte la construcción industrializada en uno de los ejes estratégicos de su crecimiento

Sika ha convertido la construcción industrializada en una de sus principales acciones estratégicas de 2025, situándola en el centro de su visión de crecimiento, innovación y sostenibilidad. A lo largo del año, la compañía ha impulsado esta transformación del sector a través de iniciativas, lanzamientos, campañas y una presencia activa en los principales foros profesionales, consolidando un ejercicio marcado por avances clave y logros relevantes.

La campaña la Revolución Industrializada ha actuado como eje vertebrador de la estrategia de Sika, que se ha posicionado como uno de los actores más comprometidos con un modelo constructivo más eficiente, sostenible y alineado con los retos actuales de las ciudades.

«Aunque la construcción industrializada representa actualmente en España en torno al 1–2 % de la edificación, su desarrollo resulta clave para responder a desafíos como la falta de vivienda asequible, la escasez de mano de obra cualificada, la necesidad de reducir plazos y la urgencia de disminuir el impacto ambiental del proceso constructivo», explica Gonzalo Causin, director general de Sika. La compañía aporta su experiencia de más de 40 años en procesos industriales automatizados, trasladando al sector de la edificación soluciones contrastadas en otros entornos industriales.

Además, la industrialización de la construcción se consolida como una palanca fundamental para el desarrollo de ciudades más sostenibles, al permitir una mayor calidad y control del proceso, la reducción de residuos, la optimización del transporte y una disminución significativa de las emisiones asociadas a la obra. «Automatizar procesos en fábrica, integrar soluciones desde la fase de diseño y mejorar la trazabilidad de los sistemas constructivos son algunos de los pilares de esta transformación en la que Sika se ha posicionado como uno de los agentes principales», añade Vanesa Álvarez, Kam Modular Building en Sika.

Este posicionamiento se ha visto reforzado en 2025 por dos reconocimientos relevantes en materia de sostenibilidad y gestión responsable.

La compañía ha acompañado esta estrategia con nuevos lanzamientos que refuerzan su posicionamiento en eficiencia, durabilidad e industrialización.

Este impulso se ha visto reforzado también por campañas estratégicas que han marcado hitos relevantes en 2025. Iniciativas como el lanzamiento de Sika Carbon Compass, herramienta digital para el cálculo de la huella de carbono de producto; Circular Concrete. Mucho más que hormigón, centrada en la reducción de carbono, la eficiencia de recursos y el aumento de la productividad; o la participación en el proyecto Valdesc, enfocado a la valorización de residuos, la economía circular y la descarbonización del sector, consolidan el compromiso de la compañía con una construcción más responsable e innovadora.

«La transformación del sector es un proceso que debe abordarse desde múltiples frentes», señala Borja Moya, responsable de Marketing de Sika. «Trabajar de forma coordinada en diferentes líneas, áreas y objetivos —desde la descarbonización y la economía circular hasta la industrialización, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones— permite generar un impacto real y avanzar hacia un modelo constructivo más eficiente, sostenible y preparado para los retos del futuro».

Por último, 2025 también ha sido importante para la compañía por su presencia activa de Sika en los principales eventos y foros del sector. Como organizador ha puesto en marcha eventos como el Hackathon Sika 2025, impulsando el talento joven y la XX edición de los Premios a la Mejor Obra Sika, que incorporaron por primera vez el Premio Sostenibilidad, reconociendo proyectos ejemplares por su durabilidad, innovación e impacto positivo.