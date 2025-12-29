Casasdeapuestas.com recibe el sello de Confianza Online y refuerza su compromiso con la transparencia

Casasdeapuestas.com, uno de los principales comparadores independientes de casas de apuestas y casinos en España, ha sido reconocido con el sello de Confianza Online, un distintivo que acredita el cumplimiento de los más altos estándares de transparencia, buenas prácticas digitales y protección del consumidor en el entorno online.

La obtención de este sello supone un paso relevante dentro de la estrategia de la compañía para reforzar la confianza de los usuarios y garantizar una experiencia informativa responsable, clara y alineada con la normativa vigente en España. Confianza Online es el principal sistema de autorregulación del comercio electrónico en nuestro país y está respaldado por entidades como Autocontrol y Adigital.

Este reconocimiento se suma a la reciente incorporación de Casasdeapuestas.com a Jdigital, la asociación que representa a los principales operadores y actores del juego online regulado en España. La adhesión a Jdigital refuerza el posicionamiento del comparador como medio especializado comprometido con el desarrollo responsable y sostenible del sector.

«Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer información rigurosa, independiente y transparente a los usuarios. La adhesión a Confianza Online y Jdigital es una consecuencia natural de esa filosofía y un paso más para reforzar la credibilidad y la responsabilidad del proyecto», señala Juan Carlos Martínez, fundador de Casasdeapuestas.com.

Compromiso con la transparencia y el juego responsable

Casasdeapuestas.com basa su modelo editorial en el análisis objetivo de casas de apuestas, casinos, bonos y mercados, con especial atención a la claridad de condiciones, la protección del usuario y la promoción del juego responsable. La obtención del sello de Confianza Online implica, entre otros aspectos, el cumplimiento de un código ético, la supervisión de contenidos y la adhesión a sistemas de resolución extrajudicial de conflictos.

Con esta doble incorporación, la plataforma consolida su posicionamiento no solo como comparador de cuotas, sino también como medio informativo especializado, alineado con los principios de responsabilidad, transparencia y buenas prácticas que demanda el entorno digital actual.

Sobre Casasdeapuestas.com

Casasdeapuestas.com es un comparador independiente de casas de apuestas, casinos y cuotas deportivas en España, activo desde 2012. El proyecto ofrece análisis, guías informativas, pronósticos deportivos y contenidos editoriales orientados a ayudar al usuario a tomar decisiones informadas, siempre desde un enfoque responsable y transparente.