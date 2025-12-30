La escultora y artista multidisciplinar Inmaculada Lara Cepeda se integra en la histórica GEDOK Berlín

La artista contemporánea Inmaculada Lara Cepeda, conocida artísticamente como Maku, quien fue miembro de la segunda promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, ha sido admitida como miembro de pleno derecho en la Federación de Asociaciones de Mujeres Artistas y Mecenas de Alemania (Gedok). Este ingreso representa un hito profesional excepcional, ya que esta institución —fundada en 1926— mantiene un acceso restringido mediante jurado que resulta altamente selectivo incluso para las profesionales alemanas, siendo muy escasos los nombres españoles que han alcanzado esta distinción.

Afincada en Berlín, la trayectoria de la artista está avalada por los estamentos más exigentes del país germano. Su admisión en Gedok la vincula a un linaje histórico que incluye a figuras de la talla de Käthe Kollwitz o Gabriele Münter. Maku, además, cuenta con la acreditación profesional de la Asociación Internacional de Artes Plásticas (IGBK/UNESCO) y es miembro de la Asociación Profesional de Artistas Visuales de Berlín (BBK Berlin).

La artista nacida en Tomelloso mantiene una sólida vinculación con el tejido profesional español. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Técnica Superior por la Escuela de Artes de Ávila, es miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM), Vegap España y la Asociación Internacional de Escultores Monumentales (AIESM). Con una destacada trayectoria en la escultura pública, este reconocimiento en 2025 reafirma la proyección del talento español en los entornos culturales más rigurosos de Europa.

