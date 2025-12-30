Mak Food Company cierra 2025 con un crecimiento sólido, expansión internacional y estabilidad

En un contexto global marcado por la inestabilidad del mercado y la caída del consumo en categorías tradicionales —entre un 7% y un 12% en regiones como Europa y Estados Unidos— la compañía ha destacado por su capacidad de crecimiento y por garantizar disponibilidad de producto durante todo el año.
«Crecimos porque supimos adaptarnos, anticiparnos y acompañar a nuestros clientes incluso en los momentos más complejos», afirman Arturo Cantero y Miguel Ángel Cantero, Co-Fundadores y CEO de Mak Food Company.
Estabilidad del suministro y servicio al cliente: la clave del año
A lo largo de 2025, Mak Food ha mantenido stock continuo de concentrados —incluyendo los de fruta y los plant-based— aun cuando destacados mercados productores registraron fluctuaciones por clima, reducción de cosechas o tensiones logísticas.
Esta estabilidad ha sido posible gracias al modelo de eficiencia de la compañía y a una planificación estratégica que ha permitido:
- Asegurar disponibilidad constante
- Evitar interrupciones en la cadena de suministro
- Responder a clientes de más de 30 países con rapidez y fiabilidad
Los concentrados han sido este año uno de los pilares fundamentales de Mak Food, tanto por la versatilidad del producto como por la confianza y tranquilidad que aporta a los fabricantes que trabajan con la compañía.
Mak Food, reconocida entre los líderes globales
Este año, el Informe Global de Fabricantes B2B de Oat Concentrate ha situado a Mak Food Company entre los Tier 1 líderes especializados del mundo, junto a multinacionales de referencia.
El estudio destaca la tecnología propia de concentración, la solidez del modelo operativo y la versatilidad del catálogo de productos, que incluye concentrados de avena, mezclas con fruta y soluciones shelf-stable 10:1.
«Este reconocimiento confirma que nuestra visión está consolidándose a escala global«, aseguran los cofundadores.
Expansión internacional y presencia en las principales ferias del sector
2025 ha sido también el año del impulso definitivo a la internacionalización de Mak Food.
La compañía ha participado en las ferias, congresos y encuentros profesionales más relevantes del sector alimentario a nivel mundial, posicionándose como un referente innovador en:
- Concentrados de fruta
- Blends personalizados (tailor-made solutions)
- Soluciones a medida para fabricantes de bebidas, lácteos, heladería, nutrición y foodservice
Esta presencia global ha permitido abrir nuevos mercados, fortalecer acuerdos estratégicos y captar tendencias emergentes directamente desde los principales polos de innovación alimentaria del mundo.
Relación con agricultores y cooperativas: un compromiso reforzado
Mak Food ha consolidado en 2025 sus alianzas con agricultores, cooperativas y centrales hortofrutícolas, actores esenciales en la cadena de valor.
«El sector no empieza en la fábrica; empieza en el campo. Cuidar de quienes hacen posible nuestro producto es una prioridad absoluta«, destacan Arturo y Miguel Ángel Cantero.
Estas alianzas se basan en estabilidad, confianza y colaboración a largo plazo, garantizando calidad, continuidad y sostenibilidad en el origen.
2026: un año para escalar y consolidar
De cara a 2026, las previsiones apuntan a una normalización gradual de la oferta y una mayor estabilidad de precios en regiones productoras clave como Brasil.
En este escenario, Mak Food centrará su estrategia en:
- Ampliar capacidad productiva,
- Reforzar su presencia internacional,
- Desarrollar nuevas aplicaciones y concentrados,
- Impulsar alianzas estratégicas globales.
«Si 2025 ha sido un año para demostrar quiénes somos, 2026 será un año para mostrar hasta dónde podemos llegar«, concluyen los Co-Fundadores & CEO.
Sobre Mak Food Company
Mak Food Company es una empresa española especializada en la producción de concentrados de fruta, soluciones a medida para la industria alimentaria y desarrollos innovadores basados en eficiencia y sostenibilidad. Con presencia en más de 30 países, colabora con fabricantes, distribuidores y marcas líderes en todo el mundo.