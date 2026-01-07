Infinitum Digital se une al grupo internacional Clever Age para impulsar su crecimiento global

La alianza estratégica refuerza la capacidad de Infinitum Digital en proyectos complejos y amplía su oferta de soluciones digitales.

Infinitum, empresa especializada en soluciones de experiencia digital, mantiene su autonomía y cercanía, pero con mayor alcance internacional.

La empresa española Infinitum Digital, que ofrece consultoría e implementación de soluciones digitales, ha anunciado su entrada en el grupo internacional Clever Age como socio estratégico. Este movimiento refuerza su crecimiento y mejora su capacidad de acompañar a clientes en proyectos globales.

El acuerdo, fruto de un año y medio de colaboración, permitirá a Infinitum Digital dar un salto de escala, sumando recursos, talento y cobertura internacional, al tiempo que mantiene su identidad propia y estructura actual.

«Nuestra alianza se ha cocido a fuego lento, durante un año y medio de intensa colaboración. Nos sentimos muy identificados con Clever Age, ya que compartimos la visión de servicio. Los preceptos de Consulting to Delivery, One Stop Shopping e independencia sobre los fabricantes están en el ADN de ambas organizaciones», explica Alex Net, General Manager de Infinitum Digital.

Por su parte, Frédéric Bon, CEO de Clever Age, ha destacado: «Estamos encantados de sumar Infinitum Digital al grupo Clever Age. Compartimos una forma de trabajar orientada a la excelencia y la relación de largo plazo con el cliente».

Internacionalización y mayor capacidad

La entrada en Clever Age refuerza la capacidad de ejecución de Infinitum Digital en plataformas y tecnologías clave, consolidando un equipo más sólido a nivel internacional. La compañía suma ahora más de 500 trabajadores y un ecosistema con más de 40 soluciones, entre ellas e-commerce, PIM, MDM, CDP, CRM, Marketing Automation e infraestructuras.

Gracias a la presencia de Clever Age en cuatro continentes, Infinitum Digital podrá acompañar a sus clientes en procesos de internacionalización, ofreciendo soporte local, continuidad y una visión global para el desarrollo de sus proyectos.

Infinitum Digital remarca que mantendrá su autonomía y seguirá tomando decisiones propias, con Clever Age participando en el Board de la compañía como socio estratégico. La dirección actual se mantiene ratificada tras la firma del acuerdo.

Sobre Infinitum Digital

Infinitum Digital es una agencia digital con sedes en Barcelona y Madrid, especializada en diseñar e implementar experiencias digitales personalizadas. Combina estrategia, tecnología y diseño centrado en el usuario para ayudar a las marcas a conectar mejor con sus audiencias.

Sobre Clever Age

Clever Age es un grupo internacional de consultoría digital fundado en 2001 en París. Con más de 500 expertos y presencia global, su enfoque Consulting to Delivery cubre todo el ciclo digital: estrategia, diseño, implementación y evolución.