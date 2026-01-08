  • ESP
El Método Arcón gana el premio a la Innovación Activa del Año en los International Fire Buyer Awards

Los premios International Fire Buyer Awards están diseñados para destacar los avances más significativos que dan forma al futuro de la seguridad contra incendios, el rescate y la respuesta a emergencias a escala mundial

El Método Arcón gana el premio a la Innovación Activa del Año en los International Fire Buyer Awards
Este año, la categoría Innovación Activa del Año reconoce un desarrollo que ha transformado la capacidad de búsqueda y rescate a nivel mundial: el Método Arcón, creado por el Dr. Jaime Parejo García.

Durante décadas, uno de los desafíos más críticos en la respuesta a desastres ha sido la capacidad de localizar a sobrevivientes enterrados, atrapados o que, por cualquier otro motivo, son imposibles de detectar por medios convencionales.

A pesar de los avances en equipos y capacitación, ninguna herramienta había demostrado ser consistentemente eficaz en los escenarios más complejos y con tiempos críticos. 

Esto cambió con la creación del Método Arcón, resultado de doce años de rigurosa investigación científica, análisis del comportamiento y pruebas en situaciones reales.

El Método Arcón ha revolucionado la búsqueda y detección canina al descodificar y mejorar los procesos cognitivos que sustentan una labor de rescate eficaz. 

El Dr. Parejo fue el primer investigador de la historia en analizar y optimizar, con gran precisión, la interacción de mecanismos conductuales clave como la percepción olfativa, la memorización, la motivación, la autonomía psicológica, la atención y la concentración.

Estos conocimientos le permitieron diseñar una metodología de entrenamiento que aumenta drásticamente la fiabilidad, la resistencia y la capacidad de detección de los perros de búsqueda y rescate.

Hoy en día, el Método Arcón es considerado internacionalmente un hito científico y un legado de inmenso valor humanitario.

Lo que hace que esta victoria sea especialmente significativa es la misión altruista que la respalda. 

El Dr. Parejo continúa dedicando su vida a enseñar y difundir voluntariamente el Método Arcón a nivel mundial, garantizando que el mayor número posible de equipos de rescate se beneficien de su extraordinaria capacidad.

Mientras la comunidad internacional de bomberos y rescate enfrenta entornos de emergencia cada vez más complejos, el Método Arcón se erige como un avance pionero y un testimonio de lo que la investigación científica sostenida, la innovación práctica y el propósito humanitario pueden lograr.

International Fire Buyer felicita al Método Arcón y al Dr. HC Jaime Parejo García por este merecido premio: https://firebuyer.com/arcon-method-wins-active-innovation-of-the-year-at-international-fire-buyer-awards/

La nominación, no la evaluación de la candidatura, del Método Arcón y de su creador el Dr. HC Jaime Parejo García (https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial) fue realizada por iniciativa de una reconocida autoridad, por su excelencia, a nivel internacional en el área de gestión de riesgos José Musse: https://youtu.be/s9F1g1bCEpo?si=WI313-fAA_vG-zko.

Los Premios International Fire Buyer son un referente de excelencia, integridad e innovación en el sector global de la seguridad contra incendios y la protección de la vida, garantizado por un selecto jurado independiente que incluye por ejemplos a reconocidos líderes y profesionales del Consejo de Jefes de Bomberos, y de otros organismos relevantes, con funciones esenciales de asesoramiento y desarrollo de normas, liderazgo en DEI, innovación tecnológica, gestión de riesgos, desarrollo de estrategias…

