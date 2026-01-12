Changhong presenta sus soluciones IA de hogar inteligente en CES 2026

La Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES 2026) se inauguró el 6 de enero en Las Vegas, dando cita a las principales empresas tecnológicas mundiales. Como barómetro de las tendencias del sector, CES pone de relieve los rápidos avances en la electrónica de consumo. Este año, Changhong ha presentado una nueva gama de electrodomésticos impulsados por IA bajo el concepto de «AI Technology + Human-Centric Design» (Tecnología de IA + Diseño centrado en el ser humano), aunando inteligencia avanzada y una distintiva identidad de diseño.

Changhong está acelerando la integración de la IA en toda su gama de electrodomésticos. Su serie IA con temática de pandas fusiona este símbolo cultural chino —tan bienvenido— con capacidades IA, haciendo uso de interacción antropomórfica, detección ambiental y control adaptativo para recrear una experiencia de usuario naturalmente intuitiva y reconfortante. El televisor con IA incorpora el compañero virtual inteligente «Panda Xiaobai«, que ofrece interacción las 24 horas del día. Este se complementa con el frigorífico IA, que presenta control de humedad basado en la nube para mantener los ingredientes en una cámara de frescura optimizada, así como con el aire acondicionado IA, que ofrece una agradable experiencia de refrigeración adaptativa que evoca una brisa natural. Completando el ecosistema, la lavadora IA hace uso de una limpieza de triple potencia para un cuidado eficiente de los tejidos. Aunando tecnología cotidiana y calidez humanista, Changhong tiene como objetivo crear experiencias de hogar inteligente que resulten más intuitivas y emocionalmente atractivas.

Además, Changhong también ha presentado varios avances: el televisor RGB MiniLED de 100 pulgadas hace gala de un perfil ultrafino, una pantalla antirreflejos y un espectáculo audiovisual inmersivo, complementándose con modelos de IA a gran escala líderes en el sector, tales como DeepSeek, para una mejor interacción por voz. El aire acondicionado AI Air Manager 360° va más allá del control de la temperatura para incorporar la gestión de calidad del aire, aprendiendo los hábitos de los usuarios con el fin de optimizar el confort y la eficiencia energética. El frigorífico de espacio optimizado aplica algoritmos de frescura IA y un sistema dual de control de temperatura para eliminar la mezcla de olores y las fluctuaciones de temperatura. El set de lavadora-secadora IA identifica de forma inteligente los tipos de tejido y ajusta automáticamente los programas de lavado.

Changhong presenta un ecosistema holístico de hogar inteligente diseñado en torno a la experiencia de usuario, lo cual viene a aumentar su visibilidad y presencia en el paisaje internacional de hogares inteligentes. Impulsada por su estrategia de branding «Technology + Sports», la marca ha establecido una red internacional que engloba I+D, fabricación, productos y servicios. A través de la detección inteligente, la interacción natural y la coordinación en múltiples escenarios, sus electrodomésticos IA ofrecen una experiencia de hogar más eficiente, práctica y confortable, reflejando la visión de futuro de la empresa en términos de smart living.

Mediante su fusión de innovación IA y diseño vivaz, Changhong está dando forma a una presencia de marca global distintiva, ofreciendo soluciones de hogar inteligente que conectan tanto emocional como tecnológicamente con usuarios de todo el mundo.