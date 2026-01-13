OK Group incorpora a Olivier Quilichini como vicepresidente ejecutivo de su división de Automoción

El holding empresarial OK Group anuncia el nombramiento de Olivier Quilichini como nuevo vicepresidente ejecutivo de la división de Automoción, tanto a nivel nacional como internacional.

En el contexto actual de normalización de los valores residuales, y apoyado por la recién recuperación de los márgenes positivos en la venta de los vehículos de su flota (remarketing), OK Mobility Group afronta 2026 con optimismo y el objetivo de seguir creciendo de forma sólida y responsable. La incorporación de Olivier Quilichini refuerza la estrategia del Grupo orientada a la profesionalización de sus operaciones, la eficiencia en la gestión de los activos y el fortalecimiento de su gobierno corporativo.

Con una sólida trayectoria en la industria de la automoción, tras haber ocupado durante más de 25 años diferentes posiciones ejecutivas en el sur de Europa dentro del Grupo Stellantis, Quilichini se incorpora ahora al proyecto de OK Group para liderar y coordinar una estrategia global en la división de Automoción. En este sentido, abarcará la gestión integral del ciclo de vida del vehículo, incluyendo las áreas de adquisición, financiación, pricing, leasing, remarketing, retail y posventa.

Olivier Quilichini ha expresado su entusiasmo por incorporarse a la familia OK Team: «Llego a OK Group con una gran motivación y el firme compromiso de aportar mi experiencia en un sector en constante transformación. Confío plenamente en el modelo de negocio de OK Mobility y, tras tres años excepcionalmente difíciles para el sector, marcados por una crisis sin precedentes en los valores residuales, estoy convencido de que, mediante la unión de los talentos del Grupo y la sinergia entre todos, lograremos una gestión eficiente para la compañía y una experiencia altamente satisfactoria para nuestros clientes«.

Por su parte, Othman Ktiri, Presidente Ejecutivo de OK Mobility Group, ha destacado que: «Es un lujo para la compañía poder contar con la amplia experiencia sectorial y el expertise de Olivier. Su incorporación nos permitirá ser más eficientes en la gestión de nuestras operaciones y nos impulsa a seguir evolucionando como compañía, aportando innovación y profesionalización«.

Olivier también formará parte del Comité de Dirección de OK Mobility Group. En este sentido, Iván Meléndez, CEO Business de OK Mobility Group, ha afirmado que: «La llegada de Olivier supone un paso estratégico en nuestro enfoque hacia una mayor eficiencia operativa. Su incorporación representa una inversión clave para reforzar los procesos vinculados al ciclo de vida del vehículo, en línea con los objetivos financieros y de crecimiento de OK Mobility Group tanto a medio como a largo plazo».

Con este nombramiento, la compañía refuerza su estructura directiva y avanza en su objetivo de consolidar un modelo de crecimiento sostenible y eficiente en todos los mercados en los que opera.

Sobre OK Mobility

Mediante el alquiler, el transfer, el renting y la compra, OK Mobility ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, la compañía cuenta con más de 70 Stores y 7 Showrooms en 17 países. A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global.

Más información: okmobility.com