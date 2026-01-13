REIDITE Industries cierra una ronda de 300.000 euros liderada por Seed and Grow Ventures

Esta ronda se suma a los 405.000 euros obtenidos previamente a través de los programas NEOTEC y CAM, lo que consolida una base financiera sólida para acelerar la hoja de ruta tecnológica de la compañía.

Impulso al desarrollo de nuevas familias de producto

Gracias a esta financiación, REIDITE ya trabaja en el desarrollo de las nuevas familias de producto ZENITH y NEXAR, que ampliarán su catálogo tecnológico y complementarán su primer producto ya en el mercado: los módulos XIPHOS, encapsulados mediante su tecnología propia patentada Phantom Forge®.

Estos desarrollos refuerzan la posición de REIDITE como socio tecnológico industrial, con capacidad para diseñar y fabricar soluciones electrónicas avanzadas, flexibles y adaptadas a las necesidades de sus clientes.

Capacidad productiva y proyección industrial

De forma paralela, la compañía avanza en el desarrollo de su división Robotics, un proyecto estratégico centrado en la creación de su propia máquina de pick and place. Esta iniciativa permitirá a REIDITE reforzar su capacidad productiva y autonomía industrial para fabricar sus propias familias de productos —XIPHOS, ZENITH, NEXAR y ATLAS—, así como comercializar esta maquinaria como solución industrial para terceros fabricantes.

Un equipo con visión a largo plazo

REIDITE Industries está liderada por Carlos Vaello, al frente de un equipo altamente especializado. Desde Seed and Grow Ventures destacan la profesionalidad, el rigor y la claridad estratégica del equipo durante todo el proceso de inversión, así como el potencial del proyecto para contribuir al fortalecimiento de la industria tecnológica nacional.