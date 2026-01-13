Víctor Amat presenta ‘Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible’, su nuevo audiolibro

Víctor Amat presenta y narra su nuevo proyecto que llega en primicia en formato audiolibro, proporcionando las claves de la persuasión y la influencia personal antes de su lanzamiento en papel. ‘Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible’ ya está disponible en exclusiva en Audible.es, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, ofreciendo una mirada clara y directa a los mecanismos reales de la influencia y la seducción.

A través del título, Víctor Amat propone una mirada poco habitual: estudiar a quienes mejor influyen, como narcisistas, psicópatas y personalidades altamente seductoras. Sin embargo, no con el objetivo de imitarlos sin criterio, sino para comprender sus estrategias y aplicarlas de manera consciente, ética y defensivamente.

‘Las 10 leyes para ser jodidamente irresistibles’ propone un recorrido progresivo por las dinámicas de la influencia y la seducción, combinando divulgación psicológica, experiencia clínica y análisis social. El autor parte de la premisa de que se vive en una sociedad que premia el narcisismo y la apariencia, lo que obliga a aprender a manejar de forma consciente y responsable las mismas herramientas que utilizan los perfiles más manipuladores, no para reproducir sus conductas, sino para protegerse de ellas y ejercer una influencia ética.

A través del análisis de distintos perfiles persuasivos, el autor desentraña los mecanismos que rigen la conducta humana y enseña a identificarlos en el día a día. Desde ese conocimiento, propone herramientas prácticas de comunicación, persuasión y lectura emocional que permiten detectar dinámicas tóxicas y mejorar la capacidad de influir de manera eficaz tanto en el ámbito personal como profesional.

Sus claves se apoyan en el dominio de la comunicación no verbal para generar confianza mediante el mimetismo, así como en una escucha estratégica orientada a comprender las necesidades, inseguridades y motivaciones del otro, evitando la tentación de aconsejar de forma precipitada. El autor defiende que la verdadera irresistibilidad no nace de la lógica, sino de la capacidad de activar emociones y valores, a través de recursos como el elogio sincero, la introducción de dudas razonables en creencias rígidas y el desarrollo de una autenticidad que integra, sin ocultarlos, los propios defectos.

«¿Se pueden usar las estrategias de la gente irresistible para conseguir cosas buenas?» Víctor Amat lo tiene claro: «En este audiolibro, te enseño a cómo vencer a narcisistas y psicópatas con sus mismas armas». Además, el autor asegura: «Ha sido emocionante grabar este audiolibro porque eso me permite enseñarte a descubrir cómo lograrlo CASI todo a través de la persuasión. Las 10 Leyes para ser jodidamente irresistible, es el audiolibro que tu narcisista de guardia no quiere que escuches».

Con un tono cercano, claro y sin tecnicismos innecesarios, ‘Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible’ ofrece una experiencia pensada para quienes quieren entender cómo funciona realmente la influencia humana en un mundo saturado de estímulos. Porque, lejos de ser un manual de manipulación, este audiolibro es una invitación a recuperar el control, ganar conciencia y aprender a influir sin perder la ética.