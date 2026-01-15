Más Cuota refuerza su liderazgo con nueva socia

La nueva estructura consolida así un liderazgo femenino formado por Noemí Boza (Socia Directora General), Ana Mallada (Socia Comercial), Cristina Chollet (Subdirectora General) y ahora Elena Carrascosa (Socia de Contenidos), que comparten una misma visión: hacer crecer Más Cuota al mismo tiempo que hacen crecer a las organizaciones a las que acompañan a través de una de las herramientas más poderosas que existen para transformar realidades: la comunicación.

Esa visión se refleja en cada una de las comunidades que impulsa la agencia: Canal CEO, Mi Empresa es Saludable, Barra de Ideas y Menudas Empresas, cuatro proyectos que, desde distintos territorios —liderazgo, bienestar, hostelería y pymes—, comparten un mismo propósito: crear impacto positivo desde la comunicación en sus tres vertientes: inspiración, acción y transformación.

«La incorporación de Elena Carrascosa como socia de la empresa responde a una evolución natural, coherente, casi previsible. El crecimiento progresivo de los proyectos que ella ha liderado durante estos años ha sido clave para tomar esta decisión que es lógica y, al mismo tiempo, ilusionante para todo el equipo y para el futuro de Más Cuota. Con este paso, se refuerza la visión periodística en la empresa, complementando así los perfiles de marketing, comercial y de negocio de las tres mujeres, Cristina, Ana y Noemi respectivamente que ahora con Elena pasan a formar un cuarteto imparable?», explica Noemí Boza, Socia Directora General.

Cuando las historias que conectan se convierten en alianzas que transforman

Licenciada en Ciencias de la Información y con un European Diploma in Relationship Marketing (FEDMA), Elena Carrascosa cuenta con dos décadas de experiencia transformando medios, eventos y comunidades en plataformas vivas de influencia y resultados. Su carrera comenzó en el ámbito del motor y evolucionó hacia la gestión de eventos, el branded content y la creación de experiencias para marcas como BBVA (Finalista Premio EFI 2025), Decathlon (Premio EFI 2018), BMW, El Corte Inglés o Turismo de Tenerife.

En los últimos años, desde su rol como Directora de Contenidos y Desarrollo de Comunidades de Más Cuota, ha liderado el crecimiento y consolidación de sus medios digitales, impulsando iniciativas que hoy marcan tendencia en liderazgo humanista, bienestar corporativo, hostelería responsable y pymes innovadoras.

La incorporación de Elena responde a un propósito claro: fortalecer la propuesta de valor de Más Cuota a través del contenido estratégico y experiencial. Su visión conecta con los territorios que hoy definen a la agencia —Bienestar, Liderazgo, Hostelería y Pymes— y refuerza la aspiración de seguir acompañando a las organizaciones con proyectos in company, experiencias transformadoras y narrativas con sentido.

«Especial ilusión nos hace incorporar a Elena Carrascosa como socia de Más Cuota, su ojo clínico periodístico, creatividad e involucración en los diferentes proyectos y retos planteados bien merece un crecimiento a mayores formando parte de la dirección de Más Cuota», Ana Mallada, Socia Directora Comercial.

Hacia una nueva etapa de crecimiento compartido

Con la nueva estructura, Más Cuota consolida un equipo directivo de cuatro mujeres con perfiles complementarios que simbolizan la evolución natural de la agencia: Noemí Boza, visión estratégica y liderazgo global; Ana Mallada, desarrollo comercial y expansión de negocio; Cristina Chollet, dirección operativa y gestión de proyectos; y Elena Carrascosa, estrategia de contenidos y experiencias.

Una alianza que ya ha dado frutos visibles. En los últimos años, Más Cuota ha impulsado proyectos emblemáticos como los Premios DUX Canal CEO, los Premios Horeca Sapiens de Barra de Ideas o Bienstart, el primer HUB del Bienestar Laboral en España, además de fortalecer el alcance y la influencia de sus comunidades profesionales.

Estos hitos son el resultado de la conexión genuina y el trabajo coral de todo el equipo, que ha sabido combinar estrategia, sensibilidad y ejecución para construir una agencia con un saber hacer diferencial.

«Más Cuota no es solo una agencia de comunicación: es un ecosistema de contenidos, experiencias y desarrollo profesional donde las organizaciones se humanizan y las personas encuentran inspiración para el cambio», concluye Cristina Chollet, Socia Subdirectora general de Más Cuota.