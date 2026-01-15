  • ESP
Tempel Group amplía su portfolio de productos con el lanzamiento de sistemas UPS de alto rendimiento

Tempel Group, comprometida con ofrecer soluciones tecnológicas de alta calidad para la protección de equipos eléctricos, anuncia la incorporación a su portfolio en Iberia de una nueva gama de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

La compañía introduce tres líneas diferenciadas: la serie UPS Online Rack Tower, UPS Online Tower y UPS Line Interactive, todas ellas diseñadas para garantizar la máxima confiabilidadeficiencia energética y protección continua frente a cortes de energíasobretensiones y otras irregularidades eléctricas.

Series UPS Online Rack Tower y UPS Online Tower
Estas series se caracterizan por su diseño convertible, permitiendo instalarlas tanto en formato Rack como en formato Tower, adaptándose a distintos entornos y necesidades.

  • En su versión Rack, el equipo se integra de forma horizontal, lo que lo hace ideal para centros de datos y aplicaciones de telecomunicaciones donde el espacio es un recurso crítico. También ofrece la opción de soporte para instalación vertical.
  • En la versión Tower, el UPS se presenta en un formato vertical similar a una torre de PC, pensado para oficinassalas técnicas o instalaciones sin bastidores, ofreciendo una instalación rápida y ocupando un espacio reducido.

Gracias a esta versatilidad, las series UPS Online Rack Tower y UPS Online Tower combinan la robustez de una topología online de doble conversión con la flexibilidad necesaria para responder a diferentes configuraciones de infraestructura tecnológica.

Además, su fiabilidad y capacidad de adaptación las convierten en la elección idónea para sectores donde la continuidad operativa es crítica, como los mercados de seguridadmovilidad inteligenteindustria 4.0IoTsalud y energías renovables, aportando una solución sólida frente a entornos de alta exigencia.

Serie UPS Line Interactive
A diferencia de la serie anterior, los modelos UPS Line Interactive son ideales para pequeñas estaciones de trabajo y entornos domésticos profesionales, ofreciendo una protección eficaz a un precio competitivo. Con un diseño compacto y fácil de instalar, proporciona una solución práctica para proteger equipos informáticos y electrónicos frente a interrupciones eléctricas.

Tempel Group se caracteriza por ofrecer un servicio de alta calidad orientado a las necesidades de sus clientes y, en este marco, presenta su Servicio de Recogida y Retorno para sistemas UPS, una solución pensada para facilitar la gestión de incidencias y garantizar la continuidad operativa, minimizando los tiempos de inactividad y asegurando la máxima fiabilidad de la infraestructura.

Con estas soluciones, Tempel Group refuerza su apuesta por la continuidad operativa de equipos críticos en entornos corporativoscentros de datoslaboratorios y aplicaciones industriales, asegurando un rendimiento estable incluso en condiciones eléctricas adversas. De este modo, la compañía reafirma su posición como socio estratégico en soluciones de respaldo energético, aportando innovación y confianza al mercado ibérico.

Sobre Tempel Group
Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group se ha especializado en tres áreas de negocio: energía, ingeniería y consumo. La compañía impulsa una sólida expansión internacional, con actividades comerciales en más de 20 países y presencia directa a través de sedes propias en 18 ciudades del mundo.

Su estrategia de I+D se centra en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética, ofreciendo soluciones integradas y de vanguardia que impulsan la transición hacia la sostenibilidad. Esta visión incorpora el uso de energías limpias y la integración de tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e Internet de las Cosas (IoT), aplicados en todos sus ámbitos de actuación.

