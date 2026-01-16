Andrés Farrugia da a conocer programa hipotecario para el sector de la construcción

El anuncio se da en el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Nacional para ampliar la inclusión financiera y reducir el déficit habitacional, a través de un esfuerzo conjunto entre la Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo, presentado por el presidente José Raúl Mulino durante su mensaje a la nación.

Acceso a vivienda con reglas ajustadas a la realidad del sector, según Andrés Farrugia

El gerente general de la entidad bancaria estatal, Andrés Farrugia, explicó que el programa parte del reconocimiento de una realidad estructural: los trabajadores de la construcción enfrentan contratos temporales, ingresos variables y periodos de inactividad, condiciones que históricamente les han impedido cumplir con los requisitos tradicionales del sistema financiero.

Andrés Farrugia señaló que el nuevo esquema hipotecario ha sido diseñado específicamente para responder a esas características, incorporando criterios de evaluación más flexibles, mecanismos de ajuste durante los períodos de cesantía y herramientas de protección que evitan la afectación del historial crediticio cuando los ingresos se interrumpen de forma temporal.

«Durante mucho tiempo, el trabajador de la construcción quedó fuera del acceso formal a la vivienda. Hoy estamos cambiando esa realidad con un producto pensado para su dinámica laboral», indicó el gerente general Andrés Farrugia.

La iniciativa permitirá que los propios obreros puedan acceder a financiamiento para viviendas que, en muchos casos, ellos mismos construyen, fortaleciendo así el vínculo entre empleo, estabilidad habitacional y desarrollo familiar.

Impacto social y económico

Desde el Gobierno Nacional se destacó que el programa forma parte de una estrategia integral para dinamizar la economía, impulsar el sector construcción y reconocer su aporte al crecimiento del país. Al mismo tiempo, busca generar un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias, ampliando el acceso a una vivienda digna y segura.

Andrés Farrugia subrayó que la Caja de Ahorros cuenta con la capacidad operativa y humana para implementar el programa a nivel nacional, a través de su red de sucursales y personal especializado, y recalcó que el trabajo coordinado con el Ministerio de Trabajo ha sido clave para estructurar una solución viable y sostenible.

«Este no es solo un producto financiero; es una herramienta de inclusión social que reconoce el valor del trabajador de la construcción dentro del desarrollo del país», afirmó Andrés Farrugia.

La entidad adelantó que el programa se implementará como parte de las acciones del Estado para reducir el déficit habitacional, fortalecer la cohesión social y ampliar el acceso al sistema financiero formal, consolidando un modelo de banca con enfoque social y propósito público.