Bonduelle obtiene la certificación B Corp en todas sus operaciones a nivel mundial

La certificación, cuyo proceso se inició en 2018, forma parte del plan de transformación de la compañía, «Transform to Win», que integra la sostenibilidad como eje central de su estrategia empresarial. En un contexto económico exigente, Bonduelle reafirma que el desempeño y la continuidad del negocio dependen de la integración de los retos sociales y medioambientales en toda su cadena de valor, del campo al plato.

«Más que un simple reconocimiento, B Corp es un exigente proceso de mejora continua que refuerza nuestra transparencia y la coherencia de nuestros compromisos con nuestras partes interesadas. Es un compromiso diario para convertirnos en una empresa mejor para el mundo», ha señalado Xavier Unkovic, director general del Grupo Bonduelle.

Impacto social y medioambiental medible

La obtención de la certificación B Corp refleja avances concretos del grupo en diferentes ámbitos. En los últimos tres años, Bonduelle ha formado a 11.000 chefs en cocina vegetal, mientras que el 9% de sus productos cuentan con Nutri-Score A o B. En el ámbito agrícola, el 59% de sus agricultores ya practican agricultura regenerativa, con el objetivo de alcanzar el 80% en 2030.

Además, el 73% de las superficies de cultivo regables están equipadas con sistemas de limitación del riego, porcentaje que la compañía prevé elevar al 90% en 2030. El 100% de sus centros participan en iniciativas locales con impacto positivo, y la tasa de compromiso de sus colaboradores alcanza el 71%.

«B Corp ha creado una dinámica única en Bonduelle. Nos ha permitido mejorar de forma estructurada nuestras prácticas sociales, medioambientales y de gobernanza y reforzar nuestra transparencia», ha afirmado Céline Barral, directora de Estrategia, Marcas e Impacto.

Un compromiso global y a largo plazo

Con más de 170 años de historia, Bonduelle trabaja en colaboración con un ecosistema de productores para ofrecer productos de calidad y avanzar hacia una alimentación más sostenible. La certificación B Corp, basada en los cinco pilares de gobernanza, empleados, comunidades, clientes y medio ambiente, impulsa una mejora continua que moviliza a todos los equipos del grupo y orienta la toma de decisiones en todas sus filiales.

Con este logro, Bonduelle reafirma que la gestión responsable de los impactos sociales y medioambientales es un motor de competitividad y continúa avanzando hacia un modelo en el que el rendimiento económico y el impacto positivo evolucionan de la mano.