EVA Air nombra Global GSA como agente general de ventas para el mercado español

EVA Air, la principal aerolínea privada de Taiwán y miembro de Star Alliance, ha nombrado a Global GSA como su Agente General de Ventas para el mercado español, con efecto a partir del 16 de enero de 2026.

En virtud de este acuerdo, Global GSA gestionará todas las actividades comerciales de EVA Air en España, incluidas las ventas, el marketing, las reservas y el soporte para la emisión de billetes, proporcionando asistencia dedicada a las agencias de viajes y a los turoperadores en todo el territorio nacional.

«Estamos orgullosos de representar a EVA Air en el mercado español, una aerolínea reconocida internacionalmente por la excelencia de su servicio y por sus elevados estándares de seguridad», afirmó Patrizia Ribaga, Managing Director Global Distribution Sales & Marketing de Global GSA. «Gracias a la amplia presencia europea de EVA Air, los viajeros españoles pueden volar fácilmente a través de los principales hubs europeos desde los que la aerolínea opera servicios directos al Aeropuerto Internacional de Taipéi Taoyuan, entre ellos Milán Malpensa, Londres, París, Múnich, Ámsterdam y Viena, disfrutando de conexiones fluidas hacia una amplia gama de destinos en Asia y más allá».

«El nombramiento de Global GSA como nuestro nuevo Agente General de Ventas para España representa un paso importante para fortalecer aún más la presencia de EVA Air en este mercado y mejorar el acceso de los clientes españoles a nuestra red global», declaró Manuel Le Gouëllec, Manager Passenger de EVA Air.

Sobre GSM Global

GSM Global es una compañía internacional especializada en representación comercial, ventas, marketing y distribución para aerolíneas y empresas del sector turístico. Actuando como Agente General de Ventas (GSA), la compañía ofrece soluciones integrales que abarcan la gestión comercial, el soporte a agencias de viajes y turoperadores, el desarrollo de mercado y la optimización de canales de distribución.