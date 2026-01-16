El sabor de Hainan llega a Madrid: gastronomía como puente cultural entre China y España

La gastronomía se convierte en un puente de cooperación cultural y turística entre China y España con la llegada a Madrid de la Actividad de Promoción de la Comida Especial de Hainan, que se celebrará del 15 al 24 de enero en destacados restaurantes de la capital. El evento combina la gastronomía característica de Hainan con la cocina española, ofreciendo platos y bebidas típicas de la región adaptados al paladar español.

Alta gastronomía china-española en restaurantes Michelin

El evento tiene lugar en los conocidos establecimientos Restaurante Lamian y Soy Kitchen, situados en el centro de Madrid. Ambos gozan de gran prestigio en la escena gastronómica y aparecen recomendados en la Guía Michelin.

Entre los días 15 y 24 de enero, ambos restaurantes ofrecen propuestas inspiradas en Hainan. Por ejemplo, los Fideos de alforfón con vinagre de pulpa de Hainan y el Pescado con vinagre de pulpa de Hainan, así como Pollo al coco. Asimismo, los comensales podrán disfrutar de innovadoras bebidas especiales como el Licor de café con coco de Hainan y el Brandy de coco de Hainan.

«Estos productos son una recreación basada en ingredientes locales de España y en los hábitos alimenticios de la región, buscando conservar la esencia de la comida de Hainan al tiempo que se adapta a las preferencias de los consumidores locales», afirma Tasha, directora del Restaurante Lamian. «La comida es la mejor embajadora cultural; no necesita traducción para despertar admiración y deseo».

Los restaurantes están decorados con carteles temáticos de Hainan y murales con palmeras, paisajes selváticos y patrones de tela Li típicos de la región. En cada mesa hay tarjetas informativas sobre el turismo en Hainan.

Promoción turística y acciones con el público

Quienes pidan platos o bebidas de Hainan podrán recibir obsequios típicos de la región y participar en un sorteo de un gran premio sorpresa cuyo resultado se anunciará el 3 de marzo de 2026. Asimismo, el evento cuenta con la participación de influencers gastronómicos que compartirán su experiencia en redes sociales para ampliar el alcance de la promoción.

Un marco más amplio de cooperación entre Hainan y España

El intercambio entre Hainan, China y España no se limita al ámbito gastronómico. Actualmente, se están implementando una serie de proyectos de cooperación entre ambas regiones como una sección informativa sobre el turismo en Hainan en la web de la Organización Mundial del Turismo (OMT); la próxima inauguración de una oficina de promoción turística de Hainan en Barcelona y una futura ruta aérea directa entre Haikou y Madrid, entre otros.

Los responsables del Departamento de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de la provincia de Hainan tienen previsto explorar otros modelos de cooperación con España en el futuro. Por ejemplo, la promoción de rutas turísticas que combinen las vacaciones tropicales de Hainan con el viaje cultural e histórico español; programas de capacitación de talento turístico e intercambios profesionales o el fomento de la cultura y deportes como el fútbol, vela o golf, entre otras actividades.