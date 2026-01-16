Así son las reformas que realmente aumentan el valor de una vivienda, por Novohogar

Para asegurar el éxito, contar con Novohogar, expertos en reformas integrales en Madrid, garantiza que cada cambio estructural y estético esté orientado a maximizar la rentabilidad. Una intervención profesional no solo actualiza la imagen del inmueble, sino que puede elevar su valor de mercado hasta en un 35 %. En este contexto, la clave reside en adaptar las viviendas a las nuevas exigencias de eficiencia, sostenibilidad y diseño emocional que definen el lujo contemporáneo.

El impacto de la eficiencia energética en el precio de venta

La revalorización de un activo inmobiliario en 2026 comienza por lo que no se ve a simple vista. Los compradores actuales son extremadamente analíticos con el consumo energético y el confort térmico. Realizar una reforma que priorice el aislamiento de la envolvente, la sustitución de ventanas por sistemas de alto rendimiento y la instalación de aerotermia es, hoy en día, la inversión con el retorno más alto.

Un inmueble con una calificación energética superior no solo se vende más caro, sino que destaca en un mercado cada vez más competitivo donde la sostenibilidad se ha convertido en un requisito indispensable.

Al analizar las tendencias en reformas integrales de este año, se observa que la prioridad absoluta es la reducción de la huella de carbono.

Las viviendas que logran una calificación energética óptima son las que lideran las listas de deseos de los inversores. Por ello, apostar por reformas integrales que transforman una casa no solo a nivel visual, sino también a nivel técnico y funcional, es el único camino para asegurar que la inversión mantenga su vigencia durante las próximas décadas.

Los materiales y acabados que definen el estándar de calidad este año

Según Novohogar, el diseño de interiores ha abandonado la frialdad de décadas pasadas para abrazar una estética orgánica y táctil. Los materiales que están marcando la pauta son aquellos que aportan calidez y una sensación de conexión con la naturaleza.

Piedras naturales en acabado mate: el mármol pulido y brillante ha dado paso a materiales como el travertino , las calizas y las cuarcitas con acabados cepillados o apomazados. Estas texturas naturales aportan una elegancia atemporal y una calidez que el brillo artificial no puede igualar.

el mármol pulido y brillante ha dado paso a materiales como el , las y las con acabados cepillados o apomazados. Estas texturas naturales aportan una elegancia atemporal y una calidez que el brillo artificial no puede igualar. Maderas oscuras y sofisticadas: tras un largo reinado de los tonos claros, el nogal y el roble ahumado regresan con fuerza. Se utilizan no solo en pavimentos, sino en panelados de paredes que integran puertas y armarios, creando una continuidad visual que amplía los espacios.

tras un largo reinado de los tonos claros, regresan con fuerza. Se utilizan no solo en pavimentos, sino en panelados de paredes que integran puertas y armarios, creando una continuidad visual que amplía los espacios. Revestimientos de cal y arcilla: las paredes lisas convencionales están siendo sustituidas por morteros de cal artesanales. Estos acabados no solo permiten que la vivienda «respire», regulando la humedad, sino que ofrecen una profundidad visual y una textura que revaloriza estéticamente cualquier estancia.

Lo que suma valor frente a lo que está quedando obsoleto

Para realizar una inversión segura, es fundamental distinguir entre las tendencias que han llegado para quedarse y aquellas modas que pronto restarán valor a la propiedad.

Elementos en auge que incrementan el valor del inmueble:

La cocina como mueble de salón: la tendencia actual es la ocultación total de las zonas de trabajo . Electrodomésticos panelados y sistemas de puertas escamoteables permiten que la cocina se integre como una pieza de mobiliario noble en la zona social.

la tendencia actual es la . Electrodomésticos panelados y sistemas de puertas escamoteables permiten que la cocina se integre como una pieza de mobiliario noble en la zona social. El suelo radiante y refrescante: este sistema es el más demandado en las reformas de alta gama. Al eliminar los radiadores, se libera espacio en las paredes y se consigue un confort climático superior , algo que los tasadores valoran muy positivamente.

este sistema es el más demandado en las reformas de alta gama. Al eliminar los radiadores, se libera espacio en las paredes y se consigue un , algo que los tasadores valoran muy positivamente. Baños con concepto de spa: se imponen las duchas de gran formato integradas a ras de suelo, el uso de griferías empotradas en acabados satinados (como el níquel o el cobre) y la iluminación indirecta que permite crear diferentes escenas de relajación.

Elementos en declive que conviene evitar:

Estilo industrial pesado: el uso excesivo de metales negros, tuberías vistas y ladrillo de imitación se percibe ahora como una estética agresiva y poco doméstica.

el uso excesivo de de imitación se percibe ahora como una estética agresiva y poco doméstica. Espacios totalmente diáfanos sin privacidad: el «open concept» radical está siendo sustituido por la zonificación flexible . Los compradores ahora valoran la posibilidad de independizar espacios para el teletrabajo o el descanso mediante cerramientos de vidrio o paneles móviles.

el «open concept» radical está siendo sustituido por la . Los compradores ahora valoran la posibilidad de independizar espacios para el teletrabajo o el descanso mediante cerramientos de vidrio o paneles móviles. Falsos techos con focos excesivos: la iluminación cenital masiva está siendo desplazada por proyectos de iluminación técnica invisible, donde la luz surge de foseados o puntos de acento estratégicos.

Consejos para planificar una reforma con visión de futuro

Una reforma integral exitosa debe abordarse desde una perspectiva estratégica. El primer consejo es invertir siempre en la «envolvente» antes que en la decoración. Un suelo de madera técnica de alta calidad o unas paredes con un tratamiento artesanal son elementos que permanecen y justifican un precio de venta elevado.

Por el contrario, el mobiliario y los elementos decorativos son efímeros y no influyen de la misma manera en la valoración técnica del inmueble.

En segundo lugar, la iluminación debe considerarse como un material de construcción más. Un buen proyecto lumínico puede transformar una vivienda sombría en un espacio vibrante y acogedor, aumentando la percepción de amplitud en un 30 %.

Por último, la flexibilidad es esencial; diseñar habitaciones que puedan cambiar de función con facilidad (de dormitorio a oficina o zona de juegos) añade un valor de uso que los compradores modernos aprecian enormemente.

La importancia de la tecnología invisible y la domótica integrada

En 2026, la tecnología ya no se exhibe, se integra. Las viviendas que más se revalorizan son aquellas que cuentan con sistemas de control inteligentes que gestionan de forma autónoma la iluminación, las persianas y la climatización según la luz solar y la presencia de personas.

Esta tecnología «invisible» no solo mejora la experiencia de vida diaria, sino que garantiza un uso optimizado de los recursos energéticos, cerrando el círculo de una vivienda moderna, eficiente y altamente valorada. En definitiva, la metamorfosis de una propiedad a través de una reforma integral es el camino más directo hacia el éxito inmobiliario.

Al confiar en profesionales y aplicar tendencias sólidas como el minimalismo cálido, la eficiencia energética y la flexibilidad de espacios, se consigue un activo que destaca por su calidad y diseño. Una vivienda reformada bajo estos criterios no solo es un lugar mejor para vivir, sino una inversión protegida que crecerá en valor con el paso de los años.