Un meteorito y una cuenta atrás: la experiencia que transforma equipos de trabajo

"¿Qué haría tu equipo si el destino del mundo dependiera de una decisión tomada en minutos?" XCC es una experiencia de inmersiva que sitúa a los equipos ante una crisis global sin precedentes, donde la presión del tiempo, la incertidumbre y la responsabilidad sacar lo mejor —y lo más humano— de cada decisión

Notas de Prensa

Acuilae anuncia el lanzamiento oficial de XCC: XTREME CRISIS COMMITTEE, una experiencia revolucionaria que combina gamificación, Team Building, simulación de crisis y aprendizaje aplicado para llevar a los equipos corporativos a un nivel completamente nuevo de desempeño, resiliencia y toma de decisiones.

Diseñado como un desafío extremo, XCC sitúa a los participantes ante una misión crítica: un meteorito de proporciones colosales se dirige hacia la Tierra, y solo un Comité de Crisis internacional —representado por los equipos— puede analizar la situación, coordinar respuestas y salvar al planeta. La narrativa inmersiva, apoyada en un sistema de inteligencia artificial y materiales interactivos, coloca a los jugadores en una situación límite donde cada decisión cuenta y cada segundo importa.

Inspirado en grandes producciones cinematográficas de catástrofes y gestión de crisis como Armageddon o Deep Impact, los equipos deben calcular la trayectoria del meteorito, descifrar códigos, negociar con países, localizar zonas de lanzamiento, abrir una caja fuerte con códigos nucleares, diseñar planes de evacuación y superar pruebas de balística y sabotaje. Una experiencia multisensorial que combina lógica, estrategia, comunicación y acción para recrear una auténtica operación global de emergencia.

Una experiencia diseñada para desarrollar competencias clave
XCC es mucho más que un juego: es una experiencia formativa inmersiva que entrena a los equipos en competencias esenciales para el entorno empresarial actual. A través de un escenario de crisis extrema, los participantes mejoran su toma de decisiones en contextos de incertidumbre, aprenden a priorizar y gestionar el tiempo bajo presión, y desarrollan una sólida capacidad estratégica y de resolución de problemas complejos.

La dinámica fomenta un trabajo en equipo real y transversal, rompiendo silos y potenciando la colaboración entre perfiles diversos. Al mismo tiempo, refuerza la comunicación clara y eficaz en situaciones de alta presión, reduce errores operativos y acelera la acción. Las fases de negociación entrenan la gestión de intereses diversos y la construcción de alianzas, mientras que el contexto extremo impulsa el liderazgo, la autoconfianza y la resiliencia, competencias clave en equipos de alto rendimiento.

Un formato híbrido, inmersivo y adaptable
XCC integra elementos físicos, acertijos interactivos, componentes tecnológicos (AR/VR), mapas tácticos, simulaciones numéricas y un robusto sistema de soporte narrativo que guía a los participantes desde la detección del meteorito hasta la activación de los códigos nucleares que determinarán el destino de la humanidad.

Es completamente adaptable a diferentes tamaños de grupo, niveles de dificultad y objetivos formativos, pudiendo desarrollarse en formato indoor, outdoor o híbrido.

Acuilae: innovación al servicio del aprendizaje corporativo
Con XCC, Acuilae refuerza su compromiso de ofrecer actividades para empresas de alto impacto que combinan emoción, nuevas tecnologías y desarrollo profesional. Este lanzamiento consolida a la compañía como referente en metodologías inmersivas que preparan a los equipos para afrontar entornos reales de incertidumbre, riesgo y cambio constante.

