Polaris Renewable Energy declara dividendo trimestral

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris Renewable Energy» o la «Compañía») se complace en anunciar que su junta directiva ha declarado un dividendo trimestral de 0,15 USD por acción común en circulación.

Este dividendo se pagará el 27 de febrero a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 17 de febrero. El dividendo se considera un «dividendo elegible» a los efectos de los impuestos sobre la renta federales, provinciales y territoriales en Canadá.

La junta directiva de Polaris Renewable Energy mantiene su compromiso de pagar un dividendo trimestral y evaluará aumentos adicionales de dividendos según sea apropiado en el futuro.

Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una compañía canadiense que cotiza en bolsa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Se trata de un contribuyente de alto desempeño y financieramente sólido en la transición energética.

Las operaciones de la Compañía incluyen una planta geotérmica (~82 MW), cuatro plantas hidroeléctricas de pasada (~40 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos en operación (~35 MW) y un parque eólico (26 MW) tras el cierre de la adquisición en Puerto Rico.

Declaraciones de Precaución

Este comunicado de prensa contiene cierta «información prospectiva» que puede incluir, entre otros, declaraciones respecto a eventos futuros o desempeño futuro, el uso esperado de los ingresos o la(s) calificación(es) de cualquier emisión, los planes de adquisición u otras inversiones de la Compañía, cualquier beneficio para el desempeño financiero o comercial de la Compañía, la fecha de liquidación de los bonos y la cotización de los bonos en el Oslo Alternative Bond Market. Dicha información prospectiva refleja las creencias actuales de la dirección y se basa en la información disponible para la misma en la actualidad.

Con frecuencia, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «planes», «espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estimaciones», «pronósticos», «predice», «pretende», «objetivos», «apunta», «anticipa» o «cree», o variaciones (incluidas variaciones negativas) de dichas palabras y expresiones, o pueden identificarse por declaraciones que indiquen que ciertas acciones «pueden», «podrían», «deberían», «serían», «podrían» o «serán» tomadas, ocurrir o lograrse.

Diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o desconocidos, pueden causar que los resultados o el desempeño reales difieran materialmente de cualquier resultado o desempeño futuro expresado o implícito por la información prospectiva. Tales factores incluyen, entre otros, la capacidad de la Compañía para satisfacer cualquier pago de intereses, que puede verse afectada por factores como incertidumbres generales de negocios, económicas, competitivas, políticas y sociales; los resultados reales de la producción, desarrollo y/o exploración actuales de energía geotérmica, solar e hidroeléctrica, y la exactitud de las simulaciones de probabilidad preparadas para predecir recursos geotérmicos prospectivos; cambios en los parámetros de los proyectos a medida que se refinan los planes; posibles variaciones en las tasas de producción; fallas en plantas, equipos o procesos que impidan operar como se anticipa; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos de las industrias geotérmica e hidroeléctrica; inestabilidad política, insurrección o guerra; disponibilidad y rotación de la fuerza laboral; retrasos en la obtención de aprobaciones gubernamentales o en la finalización de actividades de desarrollo o construcción, o en el inicio de operaciones; la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha; y las condiciones económicas generales, así como los factores discutidos en la sección titulada «Factores de Riesgo» en el Formulario de Información Anual de la Compañía. Estos factores deben ser considerados cuidadosamente, y los lectores de este comunicado de prensa no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva.

Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección considera supuestos razonables, no existe garantía de que dicha información prospectiva resulte precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información. Por lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La información contenida en este comunicado de prensa, incluida dicha información prospectiva, se proporciona a la fecha de este comunicado, y salvo que las leyes de valores aplicables exijan lo contrario, Polaris no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha información para reflejar nuevos eventos o circunstancias.