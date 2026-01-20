Sauce Labs alcanza un hito con la quinta certificación consecutiva ISO 27001

Sauce Labs, el proveedor líder de soluciones de prueba continua y calidad de software basada en la nube, anunció hoy la renovación exitosa de sus críticas certificaciones ISO/IEC 27001:2022 y ISO 27701:2019. Este logro marca el quinto año consecutivo para la ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y el cuarto año consecutivo para la ISO 27701 (Sistema de Gestión de Privacidad de la Información), consolidando la posición de la compañía como un socio confiable para empresas globales.

La rigurosa auditoría independiente confirmó el enfoque sistemático y robusto de Sauce Labs para gestionar información sensible y datos personales, resultando en cero inconformidades menores o mayores.

«Alcanzar este hito de cinco años sin ninguna inconformidad es una validación enorme de nuestra inversión continua en seguridad y cumplimiento», dijo Marcia Foley, vicepresidenta de Cumplimiento Global en Sauce Labs. «Para nuestros clientes, esta renovación es una prueba incuestionable de que Sauce Labs protege sus datos con controles de seguridad y privacidad de clase mundial. Es la base de la confianza que depositan en nosotros para ofrecer una plataforma de pruebas continuas confiable, segura y disponible».

Aspectos clave de la renovación de la certificación:

Seguridad de clase mundial: la certificación ISO/IEC 27001:2022 asegura que el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) de Sauce Labs cumple con el estándar global para proteger la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CIA) de todos los datos, aplicando un enfoque de gestión de riesgos a la ciberseguridad.



Compromiso con la mejora continua

Sauce Labs considera estas certificaciones no como un punto final, sino como un ciclo continuo de mejora. El equipo de Cumplimiento de la compañía está integrando activamente los aprendizajes clave de las auditorías más recientes para mejorar aún más los procesos internos y superar los estándares de la industria en evolución.

La compañía también anunció planes para expandir aún más su portafolio de cumplimiento:

La auditoría SOC 2 Tipo II está actualmente en curso.

La compañía se está preparando para una auditoría ISO 42001 (Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial) a finales del primer trimestre del año fiscal 27, demostrando un enfoque proactivo para gestionar los riesgos y la ética de la tecnología de IA.

Clientes, socios y partes interesadas están invitados a visitar el Sauce Labs Trust Center en trust.saucelabs.com para descargar copias de los nuevos certificados ISO y conocer más sobre la postura de seguridad y cumplimiento de la compañía.

Acerca de Sauce Labs

Sauce Labs es la plataforma líder en calidad continua, confiada por las principales empresas del mundo, como Walmart, Bank of America e Indeed. Miles de millones de pruebas se ejecutan en la plataforma de Sauce Labs, y cientos de miles de usuarios dependen de Sauce Labs para entregar rápidamente experiencias de software de la más alta calidad.

Su plataforma unificada impulsa la calidad continua a lo largo del SDLC, utilizando análisis impulsados por IA para identificar señales clave de calidad desde el desarrollo hasta la producción. Con más de una década de experiencia y profundas raíces en las comunidades open-source de Selenium y Appium, Sauce Labs ayuda a los equipos a probar en miles de dispositivos, navegadores y sistemas operativos diferentes, en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier escala. Para más información, visitar saucelabs.com.