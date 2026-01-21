  • ESP
AirCO2, la startup gallega en la que multinacionales y gobiernos confían para gestionar su huella climática

Nacida en Galicia hace casi 5 años, AirCO2 se ha consolidado en el ecosistema climatech como un aliado fiable para gran empresa y gobiernos en España y México. Su enfoque discreto, su solvencia técnica y su experiencia en proyectos reales la sitúan como un actor a seguir en la transición climática

AirCO2 es una empresa gallega que ha crecido en silencio desde Pontevedra operando para grandes corporaciones y administraciones públicas en ambos lados del Atlántico. Su plataforma automatiza el cálculo de la huella de carbono corporativa, el reporting ambiental (EINF/CSRD) y las rutas de descarbonización, alineada con GHG Protocol, ISO 14064-1:2019 y criterios SBTi, con verificación metodológica. La compañía combina capacidades tecnológicas con conocimiento regulatorio, lo que le permite ofrecer datos auditables y procesos compatibles con auditores, consultoras y administraciones públicas.

En España, AirCO2 trabaja con sectores como la logística, la industria, el agroalimentario y la administración pública, ayudando a empresas a cumplir con nuevas exigencias de transparencia y reporting climático. En México, participa en proyectos vinculados a la descarbonización del transporte y la industria junto a entidades públicas como el Gobierno de Yucatán y grupos del sector energético e industrial. Esta doble presencia le ha permitido desarrollar una visión transversal sobre cómo se está implantando la descarbonización en Europa y Latinoamérica, donde los desafíos son similares aunque los marcos regulatorios difieren.

El crecimiento de la compañía se produce en un contexto de fuerte impulso regulatorio: EINF y CSRD en Europa, CBAM, EU ETS 2.0 y múltiples programas regionales de descarbonización, que están obligando a miles de empresas a reportar sus emisiones y gestionar con rigor metodológico, y planificar estrategias de reducción acordes con los compromisos de neutralidad climática.

Dotado de una estructura ligera, disciplina financiera y con un breakeven a su espalda, AirCO2 está impulsando operaciones estratégicas que integran tecnología, capacidad y distribución con actores que puedan reforzar su vertical climatech y acelerar time-to-market. Un objetivo que la compañía planea ejecutar durante los primeros seis meses del año.

