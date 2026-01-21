Copisa consolida su liderazgo en la construcción de infraestructuras tras más de seis décadas de actividad

En el ámbito de la obra civil, Copisa Constructora Pirenaica destaca por su capacidad para ejecutar infraestructuras estratégicas que mejoran la movilidad, la gestión del territorio y la eficiencia de los servicios públicos. La empresa cuenta con una sólida experiencia en infraestructuras ferroviarias, donde ha intervenido en la construcción y modernización de estaciones, túneles, viaductos, puentes y líneas de alta velocidad. Estos proyectos contribuyen a la modernización de los corredores ferroviarios y a impulsar un modelo de transporte más sostenible y competitivo.

Asimismo, Copisa mantiene una presencia relevante en infraestructuras viarias, con obras que abarcan autopistas, carreteras, puentes, viaductos e intervenciones en entornos urbanos. Estas actuaciones facilitan la conexión entre territorios, incrementan la seguridad en los desplazamientos y mejoran de forma directa la calidad de vida de la ciudadanía.

Otro ámbito relevante es el de las obras marítimas y fluviales, donde Copisa Constructora Pirenaica diseña y ejecuta proyectos en puertos, muelles, diques, esclusas y sistemas de protección costera. Este tipo de intervenciones tiene un impacto significativo en la actividad económica vinculada al transporte marítimo y, al mismo tiempo, juega un papel clave en la preservación de los ecosistemas costeros y fluviales.

La compañía también cuenta con una consolidada trayectoria en obras hidráulicas, entre las que se incluyen presas, canales, acueductos, estaciones de bombeo, redes de alcantarillado y plantas de tratamiento. Estas infraestructuras resultan esenciales para garantizar el abastecimiento de agua, asegurar el riego agrícola y mejorar la gestión de episodios de lluvias intensas e inundaciones, especialmente relevantes en un contexto de cambio climático.

Además de su actividad en obra civil, Copisa desarrolla proyectos de edificación residencial y no residencial aplicando altos estándares de calidad y eficiencia. En el ámbito residencial la empresa construye viviendas unifamiliares, plurifamiliares y complejos colectivos adaptados a criterios contemporáneos de sostenibilidad y confort. En la edificación no residencial ejecuta proyectos de construcción de hoteles, oficinas, centros educativos, sanitarios, industriales, deportivos y edificios multifuncionales.

Finalmente, la actividad de Copisa Constructora Pirenaica abarca la rehabilitación integral de edificios, un área que ha adquirido especial relevancia en los últimos años. La compañía interviene en inmuebles con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil mediante soluciones avanzadas. Su equipo especializado en restauración histórico-artística contribuye además a preservar el patrimonio cultural y arquitectónico, garantizando su conservación para las generaciones futuras.