GoodData anuncia lanzamiento de servidor MCP para permitir que la IA ejecute analítica de extremo a extremo

GoodData, líder en analítica de IA e inteligencia de decisiones, anunció hoy el lanzamiento público de su servidor MCP. A medida que las organizaciones adoptan la IA en la analítica, la mayoría de las herramientas siguen limitándose a la generación de consultas, dejando a los equipos la gestión manual de métricas, paneles y lógica de negocio. El servidor MCP lleva la IA más allá del análisis, permitiendo una ejecución analítica gobernada de extremo a extremo y ofreciendo un tiempo de obtención de valor entre 10 y 50 veces más rápido.

El servidor MCP está diseñado para desarrolladores de IA, así como para equipos de BI y datos que desean crear y gestionar analítica más rápidamente con IA. Permite que la IA construya y opere la analítica de la misma forma que lo haría un equipo humano cualificado, pero más rápido y sin cuellos de botella operativos.

Mediante el uso del Model Context Protocol (MCP), los agentes de IA y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) pueden conectarse directamente a GoodData y ejecutar analítica a lo largo de todo el ciclo de vida. Pueden trabajar con activos analíticos gobernados, incluidos modelos semánticos, métricas, paneles y alertas, sin depender de capturas de pantalla, copias y pegados de SQL o flujos de trabajo frágiles basados en interfaces de usuario. En la práctica, esto significa que la IA puede crear, actualizar y ejecutar procesos analíticos y flujos de trabajo agenticos de forma automática, respetando las mismas reglas y controles que los usuarios humanos.

«La analítica nunca ha estado limitada por las preguntas, sino por la ejecución», afirmó Roman Stanek, CEO y fundador de GoodData. «Con el servidor MCP, estamos convirtiendo la analítica en un sistema ejecutable que la IA puede operar de forma segura bajo gobernanza. Esto cambia de manera fundamental la velocidad a la que las organizaciones pueden crear, adaptar y escalar la analítica basada en IA».

Del análisis asistido por IA a la ejecución analítica

El servidor MCP de GoodData desplaza la IA de interactuar con la analítica a ejecutarla desde dentro. En lugar de superponer la IA sobre paneles o interfaces de consulta, MCP expone la analítica como una infraestructura ejecutable.

Al combinar analítica como código, APIs gobernadas y programación basada en LLM, el servidor MCP permite que la IA cree, modifique y valide directamente los activos analíticos. Las definiciones se mantienen coherentes a medida que evolucionan, el análisis se ejecuta de forma continua y los cambios se propagan de manera segura, sin necesidad de intervención manual en cada paso.

Toda la ejecución se realiza bajo el mismo modelo de seguridad, permisos y gobernanza utilizado por los equipos humanos. Las reglas de negocio son aplicadas por el sistema en lugar de depender del conocimiento individual, lo que reduce el riesgo operativo y aumenta la velocidad y la fiabilidad.

Cómo utilizan los equipos el servidor MCP

Con el servidor MCP, los activos analíticos y de BI se convierten en recursos programáticos con los que la IA puede trabajar directamente:

Acelerar el desarrollo de BI con IA: la analítica como código permite que la IA construya y actualice analítica de forma automática, reduciendo los atrasos en BI y eliminando el trabajo manual impulsado por interfaces de usuario.

la analítica como código permite que la IA construya y actualice analítica de forma automática, reduciendo los atrasos en BI y eliminando el trabajo manual impulsado por interfaces de usuario. Habilitar análisis continuo impulsado por IA: una vez definida la analítica, la ejecución es continua; los datos se consultan, los resultados se calculan, los paneles se actualizan, las alertas se programan y la lógica se mantiene sincronizada.

una vez definida la analítica, la ejecución es continua; los datos se consultan, los resultados se calculan, los paneles se actualizan, las alertas se programan y la lógica se mantiene sincronizada. Extender la analítica a cualquier agente de IA: cualquier agente compatible con MCP puede utilizar de forma segura todas las capacidades analíticas de GoodData —modelado, métricas, consultas, alertas y validaciones— bajo los mismos controles de gobernanza que los expertos humanos.

«El servidor MCP de GoodData convierte los activos analíticos, como los modelos semánticos, las métricas y los paneles, en recursos de software«, afirmó Peter Fedorocko, Field CTO de GoodData. «Cualquier agente de IA puede trabajar con ellos utilizando las mismas APIs, permisos y controles de gobernanza que los equipos de ingeniería, ofreciendo un tiempo de obtención de valor entre 10 y 50 veces más rápido».

Por qué esto es posible ahora

Este cambio es posible porque han convergido tres avances: MCP proporciona una capa de ejecución estándar para la IA, la analítica como código hace que la analítica sea programable y los LLM modernos pueden operar de forma fiable sistemas complejos dentro de restricciones definidas. Juntos, transforman la ejecución analítica de un proceso lineal y dependiente de las personas en una capacidad de plataforma escalable.

Acerca de GoodData

GoodData es una plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA diseñada para ayudar a las empresas a convertir datos confiables en acciones seguras. Concebida para una analítica gobernada y escalable, GoodData permite a las organizaciones operacionalizar insights, automatizar decisiones e integrar inteligencia directamente en productos y flujos de trabajo empresariales.

Con una arquitectura componible y una capa semántica gobernada en su núcleo, GoodData garantiza que la analítica impulsada por IA sea transparente, auditable y esté alineada con la forma en que las empresas definen y confían en sus datos. Las organizaciones utilizan GoodData para pasar más rápidamente del insight al impacto, manteniendo seguridad, gobernanza y rendimiento de nivel empresarial.

GoodData presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudando a las organizaciones a cerrar la brecha entre los datos y la toma de decisiones.

Para más información, visitar el sitio web de GoodData y seguir a GoodData en LinkedIn, YouTube y Medium.