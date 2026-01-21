Presentación en Fitur de los eventos internacionales de la Academia Vicente del Bosque

La dirección de la Academia Vicente del Bosque, acompañada por Don Vicente del Bosque y los principales representantes institucionales, ha presentado en el estand de les Illes Balears en FITUR sus eventos internacionales de 2026: la cuarta edición del Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament, que se celebrará del 1 al 5 de abril, y la quinta edición del Mallorca International Football Cup – Vicente del Bosque, prevista del 19 al 24 de junio.

El acto ha contado con la participación de autoridades autonómicas y locales, entre ellas Jaume Bauzá, conseller de Turismo del Govern de les Illes Balears; Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca; Miquel Rosselló, director general de Turismo; y Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià. El evento concluyó con la tradicional fotografía institucional.

En su visita, la Academia ha destacado el papel del deporte como motor educativo y social, así como su compromiso con la promoción de Mallorca como destino de referencia para el turismo deportivo, familiar y sostenible. Cada año, la Academia refuerza su apuesta por atraer un mayor número de equipos nacionales e internacionales y visitantes a la isla, contribuyendo a la desestacionalización turística y consolidando los torneos como eventos de gran impacto y relevancia internacional. A lo largo de sus siete ediciones, los torneos han contado con la participación de más de 5.800 jugadores y jugadoras y han recibido a más de 20.000 asistentes, consolidándose como referentes deportivos y turísticos en Mallorca.

Para seguir ampliando esta presencia internacional, la Academia lleva a cabo acciones de promoción en países como Argentina o Costa Rica, con el objetivo de reforzar sus acuerdos con clubes internacionales y atraer a más equipos de alto nivel al Mallorca International Football Cup. Hasta el momento, para la edición femenina de abril de 2026 ya han confirmado su participación clubes de primer nivel como Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, así como equipos internacionales como Villarreal Academy (Norteamérica), SL Benfica (Portugal) y Boo FF (Suecia). Algunos de estos clubes han participado hasta tres ediciones consecutivas, lo que refleja la consolidación y el prestigio internacional del torneo.

Con las ediciones de 2026, la Academia Vicente del Bosque busca posicionar Mallorca en el calendario futbolístico internacional, ofreciendo una experiencia que combina deporte, formación en valores y turismo familiar.