The Gallery Deco revoluciona el sector del mueble en Cantabria con un servicio de interiorismo sin coste

The Gallery Deco, tienda referente en mobiliario de diseño ubicada en la Ruta del Mueble de El Beza, presenta una propuesta innovadora que está cambiando las reglas del juego en el sector: un servicio completo de interiorismo sin coste adicional para todos aquellos clientes que amueblen su vivienda con la firma cántabra.

Interiorismo profesional al alcance de todos

Mientras que los servicios de diseño de interiores suelen suponer un coste adicional considerable, The Gallery Deco ha apostado por democratizar el acceso al diseño profesional. «Creemos que todo el mundo merece vivir en un espacio bien diseñado», explica Leyre Herreros, CEO de Grupo Herreros Mobiliario. «Por eso, cuando alguien confía en nosotros para amueblar su hogar, le ofrecemos todo el proceso de interiorismo incluido: desde el asesoramiento inicial hasta la visualización en 3D de cómo quedará cada pieza en su espacio».

Un equipo de cinco interioristas expertas

El servicio cuenta con un equipo de cinco profesionales del interiorismo —Eva, Esther, Mónica, Silvia y Cristina—, que acompañan personalmente a cada cliente durante todo el proceso. Desde la primera cita para conocer necesidades y gustos, hasta la presentación de planos en 3D y la experiencia de realidad virtual exclusiva que ofrece The Gallery.

«Nuestros clientes pueden ver exactamente cómo quedará ese sofá o ese mueble en su propio hogar antes de tomar ninguna decisión de compra», destaca Herreros. «Esta tecnología, combinada con la experiencia de nuestro equipo, garantiza que el resultado final supere las expectativas».

Marcas de prestigio y calidad garantizada

The Gallery Deco ha sido seleccionada como distribuidor oficial en Cantabria de firmas de primer nivel como Kave Home, Fama, Grupo Seys, Tomasella, Senttix y Antaix, entre otras. Su showroom de 1.500 m² exhibe una cuidada selección de las colecciones más destacadas de estas marcas, todas ellas comprometidas con la innovación en diseño y materiales.

Más de 40 años de experiencia avalan el proyecto

The Gallery Deco forma parte de Grupo Herreros Mobiliario, empresa familiar con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector del mueble. Esta experiencia, combinada con la visión renovadora de Leyre Herreros, ha dado lugar a un concepto de tienda que fusiona tradición y vanguardia.

The Gallery Pro Studio para profesionales

La firma también cuenta con The Gallery Pro Studio, división especializada en equipamiento para oficinas, mobiliario corporativo y servicios para profesionales del interiorismo. Esta área incluye acceso al sistema de realidad virtual para que arquitectos y diseñadores puedan presentar sus proyectos a clientes.

Cómo acceder al servicio

Para disfrutar de esta experiencia personalizada, The Gallery Deco recomienda solicitar cita previa a través de WhatsApp o cualquiera de sus otros canales de contacto.

Más información:

Sobre The Gallery Deco

The Gallery Deco es la tienda de referencia en mobiliario de diseño y decoración en Cantabria. Con un showroom de 1.500 m², ofrece una selección exclusiva de las mejores firmas nacionales e internacionales, acompañada de un servicio integral de interiorismo sin coste adicional. Forma parte de Grupo Herreros Mobiliario, empresa familiar con más de 40 años de experiencia en el sector.