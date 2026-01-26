EGOS inicia 2026 acelerando su expansión nacional en cirugía plástica y salud capilar

El grupo Clínica EGOS, referente nacional en cirugía plástica, medicina estética y bienestar integral, inicia 2026 consolidando un ciclo de crecimiento sostenido con la fusión e integración de la línea de salud capilar liderada por el Dr. Tufet dentro del grupo EGOS a nivel nacional, y con la fusión de la clínica del Dr. Manuel Sánchez Nebreda en Granada, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos del país.

Estas operaciones dan continuidad a un ejercicio especialmente exitoso y marcan el comienzo de un nuevo año con una hoja de ruta clara: expansión selectiva, incorporación de talento médico de primer nivel y fortalecimiento de un modelo 100 % médico, sin franquicias, basado en la excelencia clínica, la seguridad y los resultados naturales.

Granada y el desarrollo nacional de la salud capilar, ejes clave en la estrategia médica de EGOS

La integración de la clínica del Manuel Sánchez Nebreda, especializada en cirugía plástica facial, mamaria y corporal, supone un paso estratégico dentro del plan de crecimiento nacional de EGOS y refuerza su posicionamiento en cirugía plástica de alta especialización.

Reconocida por su rigor quirúrgico, trayectoria científica y atención personalizada, la clínica se incorpora plenamente al proyecto EGOS, aportando décadas de experiencia y una reputación consolidada que encaja de forma natural con la filosofía del grupo.

«Comenzamos 2026 reforzando el proyecto con profesionales de referencia. El crecimiento se basa en sumar excelencia médica y construir un grupo sólido y coherente en todas sus áreas», señala el Dr. Tiago Gomes Rodrigues, cofundador de Clínica EGOS.

Por su parte, el Dr. Sánchez Nebreda afirma: «Compartimos una misma forma de entender la medicina: el paciente y la seguridad están siempre por delante de cualquier criterio estético. Esta unión permite crecer manteniendo intactos los estándares de calidad».

Impulso estratégico a la línea capilar a nivel nacional

En paralelo, EGOS da un paso decisivo en el desarrollo de su unidad de salud capilar, integrando plenamente dentro del grupo la experiencia médica del Dr. Tufet, referente en tratamientos capilares avanzados. Esta fusión permite a EGOS desplegar su línea capilar a nivel nacional bajo un modelo médico homogéneo, altamente especializado y alineado con los estándares clínicos del grupo.

«Esta fusión permite llevar la salud capilar a un nuevo nivel dentro de un grupo médico sólido, con estándares clínicos homogéneos y una visión claramente orientada a la excelencia y al crecimiento nacional», afirma el Dr. Tufet.

La salud capilar se consolida así como una de las áreas prioritarias de crecimiento de EGOS en 2026, junto con la cirugía plástica y la medicina estética avanzada, reforzando su apuesta por una oferta médica integral. Un inicio de año que refuerza una trayectoria de crecimiento sólido

Con estas incorporaciones, Clínica EGOS inicia 2026 tras cerrar el ejercicio anterior con una facturación superior a los 30 millones de euros y una red de más de 30 clínicas propias en España, todas bajo un modelo homogéneo de control médico y calidad asistencial.

Además de cirugía plástica y salud capilar, EGOS continúa reforzando su liderazgo en medicina estética avanzada, obesidad y bienestar integral, consolidándose como un grupo médico de referencia en el ámbito de la estética médica responsable. «La integración de talento médico como el del Dr. Tufet y el Dr. Sánchez Nebreda refuerza el modelo de crecimiento responsable y consolida a EGOS como un grupo médico de referencia a nivel nacional», señala el Santiago Elvira i Barberà, cofundador de Clínica EGOS.

Este inicio de año confirma la estrategia de EGOS: crecimiento sostenido, atracción de talento médico de primer nivel y construcción de una marca sólida, ética y fiable en un sector en constante evolución.