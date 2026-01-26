El primer año de la Casa de la Esperanza en Bamako en cifras

Casi un año ha pasado desde que el centro Casa de la Esperanza, establecido por Gedeon Richter Plc., comenzó a ofrecer refugio y apoyo integral a mujeres en Bamako. Durante este período, casi 120 mujeres y niñas se han beneficiado de atención médica, asistencia legal y educación. El interés por el centro se mantiene alto, con nuevas mujeres que se suman continuamente al programa. En los próximos años, la iniciativa pretende alcanzar a varios cientos de mujeres vulnerables en diferentes regiones de Mali.

¿Por qué se estableció la Casa de la Esperanza?

El centro fue creado mediante la colaboración de Gedeon Richter Plc. (Richter), la fundación húngara Close to Africa y la fundación local Sini Sanuman. Su misión es brindar seguridad y apoyo profesional a mujeres que huyen de la violencia y el abuso, a través de atención ginecológica, asesoramiento psicológico y legal, y programas educativos.

El edificio fue diseñado por expertos húngaros, teniendo en cuenta las condiciones climáticas e infraestructurales locales. Richter ha desempeñado un papel clave financiando tanto la inversión inicial como las operaciones continuas del centro.

Un hito en Mali: cambio legal para proteger a las mujeres

El primer año del centro coincidió con un desarrollo legislativo histórico: en 2025, la mutilación genital femenina (MGF), anteriormente una práctica generalizada en el país, fue prohibida por ley en Mali. La nueva legislación impone severas sanciones a los perpetradores y es el resultado de más de una década de esfuerzos de defensa civil e internacional. El trabajo realizado por la Casa de la Esperanza también contribuyó a este progreso al mantener el tema en la agenda.

«Como empresa europea responsable con sede en Hungría, Richter está comprometida con la salud y la seguridad de las mujeres en todo el mundo. Con la creación de la Casa de la Esperanza, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo social en regiones emergentes y ofrecer oportunidades para que las mujeres lleven una vida más saludable y segura. Nuestros programas de salud y educación reflejan nuestra misión de mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades», declaró Zsuzsanna Beke, responsable de Relaciones Públicas, RSC y Gobierno de Gedeon Richter.

Logros hasta la fecha en cifras

Desde su apertura, el centro Casa de la Esperanza ha logrado los siguientes resultados:

38 mujeres y niñas recibieron atención ginecológica, incluida la preparación preoperatoria y el seguimiento de un caso grave de prolapso.

9 beneficiarias recibieron asistencia legal.

30 participantes tomaron parte en formación profesional (curso de sastrería y confección).

40 jóvenes asistieron a capacitaciones de concienciación y ahora participan en actividades comunitarias contra la MGF.

«He viajado a Mali durante quince años para apoyar a las mujeres y los niños que viven allí. El año 2025 trajo resultados notables y de gran alcance. Además del tan esperado cambio legislativo, el mayor logro del año fue la apertura de la Casa de la Esperanza de Gedeon Richter. El momento más emotivo fue cuando un esposo y el líder tradicional del distrito visitaron juntos para expresar su agradecimiento por la existencia del centro y la atención médica que curó a su esposa», dijo Andrea Morris, presidenta de la fundación Close to Africa.

Los resultados alcanzados hasta ahora representan un progreso significativo en el fortalecimiento de la salud, la seguridad y la participación social de las mujeres en Mali. Richter continuará apoyando la misión del centro y ampliando sus programas en los próximos años.

Acerca de Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc. es una destacada empresa farmacéutica con sede en Hungría, comprometida con mejorar la salud global mediante la innovación y la accesibilidad. Fundada en 1901, la compañía tuvo una capitalización de mercado de 4.700 millones de euros y unos ingresos de 2.200 millones de euros en 2024. Richter opera el mayor centro de I+D de Europa Central y realiza investigaciones pioneras en neuropsiquiatría y ginecología, mientras que sus carteras de biotecnología y genéricos fortalecen las opciones de tratamiento asequibles. Dedicada al crecimiento sostenible, Richter invierte en investigación y desarrollo, excelencia en manufactura y digitalización para impulsar la innovación médica. Más información en https://www.gedeonrichter.com